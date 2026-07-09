У Ризі подвоїли туристичний збір: скільки тепер доведеться платити

У столиці Латвії Ризі є один з найнижчих туристичних зборів у всій Європі. Тож місцева влада вирішила це виправити і підняла його вдвічі.

Новий туристичний збір зніматимуть з мандрівників вже з 2027 року. Про це повідомляє LSM.

Який туристичний збір буде у Ризі з наступного року?

Наразі туристи повинні платити 1 євро збору за одну ніч перебування у Ризі. Водночас у литовських Вільнюсі, Каунасі та Паланзі туристичний збір становить 2 євро. Навіть у латвійському місті Кулдіга іноземці платять більше, ніж у столиці – 1,5 євро.

Тож вже з наступного року туристи платитимуть 2 євро за одну ніч у Ризі. Однак загальний розмір туристичного збору з однієї людини не має перевищувати 17,8 євро за весь період проживання мандрівника.

Старе місто Риги / Фото Depositphotos

Ризі прогнозують туристичний бум

Раніше ми писали, що Рига невдовзі стане великим туристичним центром – саме таку долю столиці Латвії прогнозують туристичні експерти. Річ у тому, що місцева влада планує залучити більше авіакомпаній і відкрити пряме авіасполучення з містами США. Наразі американці не можуть долетіти прямим рейсом у Латвії і змушені робити пересадки.

Саме тому експерти закликають встигнути відвідати Ригу, поки її не заполонили натовпи туристів. Особливо прекрасною столиця Латвії є в грудні – у період різдвяних свят. Святковий ярмарок у Ризі – один з найатмосферніших у Європі. Продавці одягаються у довгі плащі темно-червоного кольору, і туристам здається наче вони потрапили у середньовіччя.

Атмосфера на Різдвяному ярмарку у Римі: відео @the_dave_mani

В інші пори року Рига також має чим здивувати. Тут є красива архітектура, річка Даугава, по якій можна забронювати круїз, а всього за пів години від міста можна позасмагати на пляжі у Юрмалі.