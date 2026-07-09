Новый туристический сбор будут взимать с путешественников уже с 2027 года. Об этом сообщает LSM.

Какой туристический сбор будет в Риге со следующего года?

В настоящее время туристы должны платить 1 евро сбора за одну ночь пребывания в Риге. В то же время в литовских Вильнюсе, Каунасе и Паланге туристический сбор составляет 2 евро. Даже в латвийском городе Кулдига иностранцы платят больше, чем в столице – 1,5 евро.

Поэтому уже со следующего года туристы будут платить 2 евро за одну ночь в Риге. Однако общий размер туристического сбора с одного человека не должен превышать 17,8 евро за весь период пребывания путешественника.

Старый город Риги / Фото Depositphotos

Риге прогнозируют туристический бум

Ранее мы писали, что Рига вскоре станет крупным туристическим центром – именно такую судьбу столице Латвии прогнозируют туристические эксперты. Дело в том, что местные власти планируют привлечь больше авиакомпаний и открыть прямое авиасообщение с городами США. Сейчас американцы не могут долететь прямым рейсом до Латвии и вынуждены делать пересадки.

Именно поэтому эксперты призывают успеть посетить Ригу, пока ее не заполонили толпы туристов. Особенно прекрасна столица Латвии в декабре – в период рождественских праздников. Праздничная ярмарка в Риге – одна из самых атмосферных в Европе. Продавцы надевают длинные плащи темно-красного цвета, и туристам кажется, будто они попали в средневековье.

Атмосфера на рождественской ярмарке в Риге: видео @the_dave_mani

В другое время года Рига также может удивить. Здесь есть красивая архитектура, река Даугава, на которой можно сделать бронирование круиза, а всего в получасе езды от города можно позагорать на пляже в Юрмале.