Здійснили задум Мікеланджело: у Римі з’явився летючий міст – чарівні фото

Над річкою Тибр у Римі плаває летючий міст "Понте Фарнезе". Його підвісили на 3 величезні гелеві кульки, які підняли конструкцію на 18 метрів над рівнем води. Як запускали мрію Мікеланджело у повітряно-водне плавання - читайте в матеріалі.

Інсталяція буде "ходити" по воді та повітрю до 18 липня включно. Ініціатором виступило посольство Франції у рамках проєкту "Міст між віками".

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Що відомо про летючий міст мрії у Римі

Робота називається Понте Фарнезе. Концептуально летючий міст мав з’єднати дві точки у Римі – посольство Франції з Віллою Фарнезіна на іншому березі річки в Трастевере.

Ідею задумали в далекому 1603 році. Кардинал Фарнезе, відомий як Папа Павло III, доручив реалізацію Мікеланджело Буонарроті, вже просунутому в роки архітектору та винахіднику. Але, на превеликий жаль, художник помер після початку робіт. Проєкт закрили, його вартість вийшла захмарною. Летючий міст лишився мрією.

Як реалізували мрію у 2021 році

Реалізував її французький художник Олів'є Гроссете через 4 століття. Як зазначив митець, архітектурна композиція складається з "паперу та повітря". Насправді – 18-метровий міст виготовили з картону та запустили у "плавання" ввечері 13 липня.



Міст на мотузках йде у плавання / Фото Italy24news

Міст доставляли до точки старту ціла група ентузіастів. Згодом вони приєднали його до 3 повітряних кульок, наповнених гелієм. Та створили додаткову фіксацію до порома, щоб міст не вилетів у небо назавжди.



Волонтери підіймають міст Мікеланджело / Фото Italy24news

Операція була тривалою та досить складною. Погода не хотіла сприяти реалізації мрії – часто дощило, а це являло серйозну небезпеку для картонної конструкції. Але щира участь громадськості та ентузіазм волонтерів зробили захід надзвичайно захопливим.