226 кілометрів краси вздовж океану: де у Португалії проходить одна з найвражаючих пляжних стежок

Португалія може здивувати не лише відомими курортами та містами. Вздовж її узбережжя є місця, де подорож перетворюється на знайомство з природою та історією регіону.

Мандрівникам, які шукають не лише відпочинок біля моря, а і незвичайні природні краєвиди, радять звернути увагу на один із найвражаючих пішохідних маршрутів Португалії. Як повідомляє The Guardian, cтежка проходить уздовж Атлантичного узбережжя, відкриваючи види на скелі, віддалені пляжі та маловідомі куточки регіону Алгарве.

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Що відомо про Рибальську стежку, яка відкриває дику сторону Алгарве?

Rota Vicentina, або Рибальська стежка – це маршрут довжиною 226 кілометрів, який пролягає від Лагоса до Сан-Торпе в регіоні Алентежу. Спочатку цю дорогу створили рибалки, щоб діставатися важкодоступних місць для риболовлі вздовж Атлантичного океану. Зараз вона є частиною великого пішохідного та велосипедного маршруту, який простягається на сотні кілометрів через Португалію.

Як виглядає маршрут: дивитись відео

Маршрут проходить через західну частину Алгарве, де туристи можуть побачити високі вапнякові скелі, дикі пляжі та краєвиди на океан. Однією з відправних точок є рибальське село Салема, розташоване в природному парку Вісентін-Кост. Звідси мандрівники вирушають стежкою вздовж узбережжя, орієнтуючись за спеціальним синьо-зеленим знаком Fishermen's Trail. Дорога проходить повз спокійні пляжі, скелі та бухти, які залишаються малолюдними через віддалене розташування.

Під час одного з етапів маршруту мандрівники доходять до Сагреса – міста, відомого своїми хвилями для серфінгу. Поблизу розташований мис Кабо-де-Сан-Вісенте з маяком 19 століття, який стоїть на високій скелі біля океану. Це місце колись називали "кінцем світу" через його розташування на найзахіднішій точці материкової Європи.

Далі маршрут веде до Віла-ду-Біспо – невеликого містечка з пастельними будинками та тихими вулицями. Після цього мандрівники знову повертаються до узбережжя, де проходять повз одні з наймальовничіших ділянок маршруту, зокрема пляжі Прайя-да-Пена-Фурада та Бордейра.

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Фінальною точкою походу став район Арріфана, популярний серед серферів. Тут маршрут завершується біля пляжу з барами та ресторанами, де можна відпочити після багатокілометрової дороги.