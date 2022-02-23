Райський острів Мадейра скасовує всі обмеження для мандрівників

Влада Мадейри прийняла рішення скасувати всі обмеження для туристів. Приїжджати туди тепер можна як і до пандемії – з паспортом та візою.

Для в'їзду більше не потрібні тести на коронавірус, сертифікати про вакцинацію чи інші вимоги, як-от карантин.

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Мадейра скасовує всі обмеження для туристів

Попри те, що для туристів немає обмежень, й надалі рекомендується реєструватися в "Madeira Safe".

Острови Мадейра готові вітати мандрівників у своєму раю цього весняного сезону без обмежень до в’їзду, як для вакцинованих, так і для невакцинованих мандрівників,

– йдеться у повідомленні.

При цьому тестування потрібне лише в разі необхідності повернення до країни походження. Якщо тест буде позитивний, то доведеться вирушити на п’ятиденний карантин.

Які правила діють на острові:

маски є обов'язковими у відкритих або закритих приміщеннях для осіб віком від 6 років;

вимагати від гостей підтвердження вакцинації чи свідоцтво про одужання – кожен заклад вирішує сам. Тому туристам варто брати документи з собою.

Нові правила вже почали діяти, але лише на острові – в'їзд до самої Португалії для туристів поки обмежений.

Так, для в'їзду на материкову частину Португалії необхідно:

сертифікат про повний курс вакцинації або сертифікат про одужання (європейський COVID-сертифікат або український цифровий COVID-сертифікат згенерований в додатку "Дія", з QR кодом, за умови, що пройшло понад 14 днів після останньої дози щеплення вакциною Janssen, AstraZeneca, Moderna або Pfizer));

(європейський COVID-сертифікат або український цифровий COVID-сертифікат згенерований в додатку "Дія", з QR кодом, за умови, що пройшло понад 14 днів після останньої дози щеплення вакциною Janssen, AstraZeneca, Moderna або Pfizer)); заповнити спеціальну форму (краще заповнити після здійснення реєстрації на рейс, на якому мандрівники прибувають до Португалії, та до посадки в літак).

Португалія дозволила в'їзд мандрівникам , які щеплені вакциною CoronaVac (Sinovac).

Крім того, з 7 лютого влада Португалії скасувала тести для вакцинованих туристів.