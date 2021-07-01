Qatar Airways дозволила клієнтам повертати або обмінювати квитки без штрафів та доплат: деталі

Авіакомпанія Qatar Airways зробила всі свої квитки повністю зворотними до кінця літа 2021 року. Тобто клієнти можуть повернути квитки та отримати повну суму їхньої вартості.

Ця опція буде доступна до 31 серпня 2021 року. Вона стосується вильотів до кінця травня 2022 року.

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Що відомо про послугу повернення квитків

Якщо пасажири передумають відправлятися в подорож, то можуть повернути повну вартість авіаквитка без застосування штрафів та зборів за повернення. Гроші перерахують на ту ж карту, з якої здійснили покупку.

У разі, якщо ви вже використали частину квитка, то можна повернути можна лише невикористану частину або обміняти на ваучер для наступної подорожі.

Друга гарна новина: якщо ви просто вирішили посунути в часі свою подорож з Qatar Airways, то це також можна зробити без фінансових втрат. Авіакомпанія дозволила безмежну кількість разів змінювати дату поїздки. Це можна зробити на сайті компанії, через кол-центр або через агентство, яке бронювало квитки. Єдиний нюанс: якщо нове бронювання коштуватиме дорожче, то доведеться доплатити різницю.

Авіакомпанія Qatar Airways має базовий аеропорт-хаб у Міжнародному аеропорті Хамад, який знаходиться в місті Доха, Катар. Вона здійснює перельоти на 6 континентах та має понад 160 напрямків по світу. З київського аеропорту "Бориспіль" ці авіалінії здійснюють рейс до свого хабу.