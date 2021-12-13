Qatar Airways відкрила рейси до Одеси на літаках з ліжками: який вигляд вони мають

Найкраща авіакомпанія світу 2021 року Qatar Airways розпочала здійснювати польоти з Дохи до Одеси. Перший регулярний рейс відбувся 9 грудня.

Так, авіакомпанія літатиме до Одеси тричі на тиждень – щовівторка, четверга та суботи.

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Qatar Airways відкрила рейси до Одеси

Ми очікуємо, що рейси Доха – Одеса будуть мати значний попит серед моряків і працівників сфери морських перевезень з усього світу,

– зазначив виконавчий директор Qatar Airways Group Акбар Аль-Бакер.

Розклад рейсів

Доха 08:30 – Одеса 12:45;

08:30 – 12:45; Одеса 16:45 – Доха 22:50.

Такий розклад дозволяє стикувати новий напрямок в Досі з іншими рейсами Qatar Airways до міст Азії, Африки, Америки, Австралії та Близького Сходу.

Літаки з ліжками

Для польотів за новим маршрутом авіакомпанія експлуатуватиме Airbus A320 з компонуванням бізнес та економкласів. У салоні 132 місця – 12 у бізнес-класі та 120 в економкласі.

Таке компонування дозволило оснастити бізнес-клас літака кріслами, які розкладаються в горизонтальні ліжка.

Qatar Airways літає до Одеси на літаках з ліжками / Фото Олександра Мироненка, avianews.com

У польоті пасажири всіх класів зможуть безкоштовно використати розважальну систему, доступ до якої отримають через екрани. Крім того, у них буде можливість зарядити ноутбуки та мобільні телефони за допомогою розеток.