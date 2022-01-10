Qatar Airways проводить розпродаж: куди можна полетіти з України і за скільки

10 січня 2022 , 13:42
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Джерело:

Qatar Airways

Qatar Airways влаштувала розпродаж з нагоди 25-ї річниці. Катарський авіаперевізник пропонує квитки із Києва та Одеси до різних куточків планети за вигідними тарифами.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії або в мобільному додатку. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи skyscanner.

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Акційні квитки: напрямки й вартість

Авіаквитки із Києва та Одеси можна придбати за вигідними тарифами від 9 000 гривень у два боки в економкласі та від 36 100 гривень в бізнес-класі.

Прийшов час заново відкрити для себе світ, скориставшись знижками на квитки й вигідними пропозиціями від Найкращої авіакомпанії світу,
– йдеться у повідомленні.

Ціни вказані за переліт у два боки в економкласі.

З Києва:

  • Пхукет – від 20 292 гривень;
  • Мальдіви – від 21 714 гривень;
  • Коломбо – від 15 578 гривень;
  • Сейшели – від 19 153 гривень;
  • Дубай – від 9 892 гривень;
  • Бангкок – від 15 147 гривень;
  • Занзібар – від 21 008 гривень;
  • Кейптаун – від 22 206 гривень;
  • Сан-Паулу – від 43 998 гривень;
  • Балі – від 23 356 гривень;
  • Джакарта – від 25 713 гривень;
  • Йоганнесбург – від 24 710 гривень;
  • Найробі – від 23 252 гривень;
  • Катманду – від 23 221 гривні;
  • Маскат – від 13 569 гривень;
  • Сідней – від 41 324 гривень;
  • Ер-Ріяд – від 20 657 гривень;
  • Джедда – від 17 796 гривень;
  • Дар-ес-Салам – від 22 283 гривень;
  • Кіліманджаро – від 26 010 гривень;
  • Сеул – від 20 769 гривень;
  • Сінгапур – від 19 784 гривень;
  • Дакка – від 24 909 гривень;
  • Абу-Дабі – 9 837 гривень;
  • Брисбен – від 42 981 гривні;
  • Даммам – від 20 657 гривень;
  • Луанда – від 29 753 гривень;
  • Мельбурн – від 42 761 гривні;
  • Куала-Лумпур – від 24 733 гривень;
  • Окленд – від 42 270 гривень;
  • Делі – від 15 009 гривень;
  • Гоа – від 30 210 гривень;
  • Мумбаї – від 16 088 гривень;
  • Хошимін – від 28 134 гривень;
  • Гонконг – від 21 862 гривень;
  • Ханой – від 27 363 гривень;
  • Ентеббе – від 28 377 гривень;
  • Лагос – від 28 867 гривень;
  • Дурбан – від 24 710 гривень;
  • Ісламабад – від 23 631 гривні;
  • Лахор – від 26 245 гривень;
  • Кочі – від 27 186 гривень;
  • Абуджа – від 29 995 гривень;
  • Лос-Анджелес – від 23 213 гривень;
  • Аккра – від 32 885 гривень;
  • Хараре – від 29 663 гривень;
  • Кувейт – від 17 370 гривень;
  • Ченнаї – від 26 784 гривень;
  • Хартум – від 26 159 гривень;
  • Абіджан – від 29 425 гривень;
  • Могадішо – від 33 248 гривень;
  • Сіетл – від 23 350 гривень.

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З Одеси:

  • Пхукет – від 20 146 гривень;
  • Мальдіви – від 20 413 гривень;
  • Коломбо – від 15 431  гривні;
  • Бангкок – від 14 974 гривень;
  • Балі – від 25 760 гривень;
  • Сінгапур – від 19 528 гривень;
  • Луанда – від 31 283 гривень;
  • Окленд – від 59 600 гривень;
  • Делі – від 14 890 гривень;
  • Хошимін – від 29 446 гривень;
  • Гонконг – 21 771 гривні;
  • Ханой – від 28 620 гривень.

Базовий тариф передбачає 23 кілограми реєстрованого багажу, ручну поклажу, харчування на борту літака, а також преміальні милі Qmiles.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 16 січня та поширюється на рейси до 30 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, при бронюванні квитків до 31 січня у вас є шанс взяти участь у розіграші 1 мільйона доларів, Porshe або ексклюзивного чартеру на Мальдіви.

Автор: Марта Касіянчук