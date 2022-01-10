Qatar Airways проводить розпродаж: куди можна полетіти з України і за скільки

Qatar Airways влаштувала розпродаж з нагоди 25-ї річниці. Катарський авіаперевізник пропонує квитки із Києва та Одеси до різних куточків планети за вигідними тарифами.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії або в мобільному додатку. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи skyscanner.

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Акційні квитки: напрямки й вартість

Авіаквитки із Києва та Одеси можна придбати за вигідними тарифами від 9 000 гривень у два боки в економкласі та від 36 100 гривень в бізнес-класі.

Прийшов час заново відкрити для себе світ, скориставшись знижками на квитки й вигідними пропозиціями від Найкращої авіакомпанії світу,

– йдеться у повідомленні.

Ціни вказані за переліт у два боки в економкласі.

З Києва:

Пхукет – від 20 292 гривень;

– від 20 292 гривень; Мальдіви – від 21 714 гривень;

– від 21 714 гривень; Коломбо – від 15 578 гривень;

– від 15 578 гривень; Сейшели – від 19 153 гривень;

– від 19 153 гривень; Дубай – від 9 892 гривень;

– від 9 892 гривень; Бангкок – від 15 147 гривень;

– від 15 147 гривень; Занзібар – від 21 008 гривень;

– від 21 008 гривень; Кейптаун – від 22 206 гривень;

– від 22 206 гривень; Сан-Паулу – від 43 998 гривень;

– від 43 998 гривень; Балі – від 23 356 гривень;

– від 23 356 гривень; Джакарта – від 25 713 гривень;

– від 25 713 гривень; Йоганнесбург – від 24 710 гривень;

– від 24 710 гривень; Найробі – від 23 252 гривень;

– від 23 252 гривень; Катманду – від 23 221 гривні;

– від 23 221 гривні; Маскат – від 13 569 гривень;

– від 13 569 гривень; Сідней – від 41 324 гривень;

– від 41 324 гривень; Ер-Ріяд – від 20 657 гривень;

– від 20 657 гривень; Джедда – від 17 796 гривень;

– від 17 796 гривень; Дар-ес-Салам – від 22 283 гривень;

– від 22 283 гривень; Кіліманджаро – від 26 010 гривень;

– від 26 010 гривень; Сеул – від 20 769 гривень;

– від 20 769 гривень; Сінгапур – від 19 784 гривень;

– від 19 784 гривень; Дакка – від 24 909 гривень;

– від 24 909 гривень; Абу-Дабі – 9 837 гривень;

– 9 837 гривень; Брисбен – від 42 981 гривні;

– від 42 981 гривні; Даммам – від 20 657 гривень;

– від 20 657 гривень; Луанда – від 29 753 гривень;

– від 29 753 гривень; Мельбурн – від 42 761 гривні;

– від 42 761 гривні; Куала-Лумпур – від 24 733 гривень;

– від 24 733 гривень; Окленд – від 42 270 гривень;

– від 42 270 гривень; Делі – від 15 009 гривень;

– від 15 009 гривень; Гоа – від 30 210 гривень;

– від 30 210 гривень; Мумбаї – від 16 088 гривень;

– від 16 088 гривень; Хошимін – від 28 134 гривень;

– від 28 134 гривень; Гонконг – від 21 862 гривень;

– від 21 862 гривень; Ханой – від 27 363 гривень;

– від 27 363 гривень; Ентеббе – від 28 377 гривень;

– від 28 377 гривень; Лагос – від 28 867 гривень;

– від 28 867 гривень; Дурбан – від 24 710 гривень;

– від 24 710 гривень; Ісламабад – від 23 631 гривні;

– від 23 631 гривні; Лахор – від 26 245 гривень;

– від 26 245 гривень; Кочі – від 27 186 гривень;

– від 27 186 гривень; Абуджа – від 29 995 гривень;

– від 29 995 гривень; Лос-Анджелес – від 23 213 гривень;

– від 23 213 гривень; Аккра – від 32 885 гривень;

– від 32 885 гривень; Хараре – від 29 663 гривень;

– від 29 663 гривень; Кувейт – від 17 370 гривень;

– від 17 370 гривень; Ченнаї – від 26 784 гривень;

– від 26 784 гривень; Хартум – від 26 159 гривень;

– від 26 159 гривень; Абіджан – від 29 425 гривень;

– від 29 425 гривень; Могадішо – від 33 248 гривень;

– від 33 248 гривень; Сіетл – від 23 350 гривень.

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З Одеси:

Пхукет – від 20 146 гривень;

– від 20 146 гривень; Мальдіви – від 20 413 гривень;

– від 20 413 гривень; Коломбо – від 15 431 гривні;

– від 15 431 гривні; Бангкок – від 14 974 гривень;

– від 14 974 гривень; Балі – від 25 760 гривень;

– від 25 760 гривень; Сінгапур – від 19 528 гривень;

– від 19 528 гривень; Луанда – від 31 283 гривень;

– від 31 283 гривень; Окленд – від 59 600 гривень;

– від 59 600 гривень; Делі – від 14 890 гривень;

– від 14 890 гривень; Хошимін – від 29 446 гривень;

– від 29 446 гривень; Гонконг – 21 771 гривні;

– 21 771 гривні; Ханой – від 28 620 гривень.

Базовий тариф передбачає 23 кілограми реєстрованого багажу, ручну поклажу, харчування на борту літака, а також преміальні милі Qmiles.

Розпродаж триватиме до 16 січня та поширюється на рейси до 30 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, при бронюванні квитків до 31 січня у вас є шанс взяти участь у розіграші 1 мільйона доларів, Porshe або ексклюзивного чартеру на Мальдіви.