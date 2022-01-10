Qatar Airways проводить розпродаж: куди можна полетіти з України і за скільки
Джерело:Qatar Airways
Qatar Airways влаштувала розпродаж з нагоди 25-ї річниці. Катарський авіаперевізник пропонує квитки із Києва та Одеси до різних куточків планети за вигідними тарифами.
Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії або в мобільному додатку. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи skyscanner.
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Акційні квитки: напрямки й вартість
Авіаквитки із Києва та Одеси можна придбати за вигідними тарифами від 9 000 гривень у два боки в економкласі та від 36 100 гривень в бізнес-класі.
Прийшов час заново відкрити для себе світ, скориставшись знижками на квитки й вигідними пропозиціями від Найкращої авіакомпанії світу,
– йдеться у повідомленні.
Ціни вказані за переліт у два боки в економкласі.
З Києва:
- Пхукет – від 20 292 гривень;
- Мальдіви – від 21 714 гривень;
- Коломбо – від 15 578 гривень;
- Сейшели – від 19 153 гривень;
- Дубай – від 9 892 гривень;
- Бангкок – від 15 147 гривень;
- Занзібар – від 21 008 гривень;
- Кейптаун – від 22 206 гривень;
- Сан-Паулу – від 43 998 гривень;
- Балі – від 23 356 гривень;
- Джакарта – від 25 713 гривень;
- Йоганнесбург – від 24 710 гривень;
- Найробі – від 23 252 гривень;
- Катманду – від 23 221 гривні;
- Маскат – від 13 569 гривень;
- Сідней – від 41 324 гривень;
- Ер-Ріяд – від 20 657 гривень;
- Джедда – від 17 796 гривень;
- Дар-ес-Салам – від 22 283 гривень;
- Кіліманджаро – від 26 010 гривень;
- Сеул – від 20 769 гривень;
- Сінгапур – від 19 784 гривень;
- Дакка – від 24 909 гривень;
- Абу-Дабі – 9 837 гривень;
- Брисбен – від 42 981 гривні;
- Даммам – від 20 657 гривень;
- Луанда – від 29 753 гривень;
- Мельбурн – від 42 761 гривні;
- Куала-Лумпур – від 24 733 гривень;
- Окленд – від 42 270 гривень;
- Делі – від 15 009 гривень;
- Гоа – від 30 210 гривень;
- Мумбаї – від 16 088 гривень;
- Хошимін – від 28 134 гривень;
- Гонконг – від 21 862 гривень;
- Ханой – від 27 363 гривень;
- Ентеббе – від 28 377 гривень;
- Лагос – від 28 867 гривень;
- Дурбан – від 24 710 гривень;
- Ісламабад – від 23 631 гривні;
- Лахор – від 26 245 гривень;
- Кочі – від 27 186 гривень;
- Абуджа – від 29 995 гривень;
- Лос-Анджелес – від 23 213 гривень;
- Аккра – від 32 885 гривень;
- Хараре – від 29 663 гривень;
- Кувейт – від 17 370 гривень;
- Ченнаї – від 26 784 гривень;
- Хартум – від 26 159 гривень;
- Абіджан – від 29 425 гривень;
- Могадішо – від 33 248 гривень;
- Сіетл – від 23 350 гривень.
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З Одеси:
- Пхукет – від 20 146 гривень;
- Мальдіви – від 20 413 гривень;
- Коломбо – від 15 431 гривні;
- Бангкок – від 14 974 гривень;
- Балі – від 25 760 гривень;
- Сінгапур – від 19 528 гривень;
- Луанда – від 31 283 гривень;
- Окленд – від 59 600 гривень;
- Делі – від 14 890 гривень;
- Хошимін – від 29 446 гривень;
- Гонконг – 21 771 гривні;
- Ханой – від 28 620 гривень.
Базовий тариф передбачає 23 кілограми реєстрованого багажу, ручну поклажу, харчування на борту літака, а також преміальні милі Qmiles.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 16 січня та поширюється на рейси до 30 жовтня 2022 року.
Нагадаємо, при бронюванні квитків до 31 січня у вас є шанс взяти участь у розіграші 1 мільйона доларів, Porshe або ексклюзивного чартеру на Мальдіви.