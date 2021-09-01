Профілактичне покарання: туристку, що близько підійшла до термальних джерел, ув'язнили на 7 діб

В Національному парку Єлловстоуна в США туристка порушила заборону та зійшла з туристичного маршруту, аби ближче підійти до термальних джерел. Її дії працівники класифікували як хуліганство.

Тому судді прийняли рішення ув'язнити порушницю на 7 діб. Влада використовувала її випадок, щоб попередити громадськість про небезпеку гарячих джерел парку, гейзерів і вентиляційних отворів.

До слова "8 диво світу" показали з висоти пташиного польоту: захопливе відео скель Метеори

Інцидент біля термальних джерел у США

26-річна американка Кейсі Меделін спеціально приїхала до Єллоустонському національного парку, щоб відвідати одну з найбільших термальних зон країни. Разом з двома друзями (яких до речі оминуло покарання), вона зійшла з маркованого маршруту та попрямувала до басейну гейзерів Норріс. Ця місцина відома гарячими джерелами та мінеральними струмками.

Компанію порушників помітили інші відвідувачі та повідомили адміністрації нацпарку. На щастя, інцидент закінчився добре. Але через правопорушення у прокуратурі склали протокол за статтею "Хуліганство". Туристку засудили до 7 діб ув'язнення.

Також суд призначив дівчині штраф в розмірі 1 000 доларів. У своє виправдання Кейсі заявила, що вона потрапила в заборонену зону ненавмисно. За її словами, попереджувальні знаки і огорожі були недостатньо помітними.

Понад 20 людей померли від опіків, отриманих після того, як вони потрапили або потрапили в гарячі джерела Єллоустоуна,

– заявила представник Національного парку Морган Уортін.

Вона додала, що усіх відвідувачів попереджають про необхідність лишатися на спеціальних маршрутах, зазначаючи про смертельну небезпеку порушення цього правила. Керівництво парку розуміє, що кримінальне переслідування та тюремне ув'язнення можуть здатися суворими. Але вони вважають, що це краще, ніж проводити час в опіковому відділенні лікарні.