Цікавіше, ніж у Дубаї, – продюсер "Орла і решки" Синельников про Стамбул

Вдіомий тревел-блогер та продюсер шоу "Орел і решка" Євген Синельников розповів, що для нього турецький Стамбул цікавіший, ніж Дубаї.

За його словами, у Стамбулі можна відчути Туреччину. Багато українців її знають тільки через готелі з all inclusive. Проте місто нереально колоротне та багате місцями сили.

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Євген зазначив, що був там багато раз і кожного разу більше прив'язується до міста.

Стамбул – це для всього. Там живе 20 мільйонів населення – це величезне місто. Він набагато краще, особисто для мене, чим Анталія та Аланія,

– сказав Євген Синельников.

"Стамбул для мене на декілька рівнів цікавіше, ніж Дубай. У Дубаї ефектніше, але Туреччина різнобарвніша – там є старе місто і хмарочоси", – підсумував блогер.

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