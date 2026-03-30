Місця у Львові, про які ви, скоріш за все, не знали, а тепер точно захочете побачити

Львів здається добре знайомим – Площа Ринок, Оперний театр, бруківна і кава. Однак у місті є чимало локацій, про які не знають навіть деякі місцеві мешканці. Тут архітектура та атмосфера вражають з першого погляду, а потрапити у них не так просто.

Гідеса зі Львова Олена Дворкіна розповіла про красиві, але маловідомі місця у Львові, які ви точно захочете відвідати.

Які маловідомі локації у Львові розсекретила гідеса?

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. Це одна з найдавніших та найбільших наукових бібліотек України. Її читальна зала з розписами Юліана Буцманюка та скляним дахом нагадує ілюстрації до "Гаррі Поттера".

Є кілька способів потрапити у бібліотеку:

оформити читацький квиток;

прийти на одну з лекцій, які тут періодично влаштовують;

або, як зазначено на сайті бібліотеки, заздалегідь замовити екскурсію.

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка / Фото Олени Дворкіної

Актова зала Національного університету "Львівська політехніка". Це найгарніше приміщення в усьому університеті. Її окраса – картини відомого художника Яна Матейка, які розповідають про розвиток людської цивілізації. Полотна були створені у 1880-х роках на замовлення імператора Франца Йосипа I.

Актова зала розташована на другому поверсі головного корпусу університету, а потрапити у неї можна, відвідавши концерт, конференцію або в межах організованої екскурсії.



Актова зала у Львівській політехніці / Фото з сайту вишу

Каплиця Розена. Каплиця була розписана у 1930-х роках одним із найвідоміших художників, Яном Генріхом Розеном. Тут стіни прикрашають 73 райські птахи, які символізують книги Нового і Старого Завітів, а доповнюють їх неймовірні розписи семи таїнств. У минулому каплиця належала римо-католицькій духовній семінарії у колишньому монастирі кармеліток.

Каплиця розташована біля храму Стрітення Господнього на вулиці Винниченка, 30.

Наукова бібліотека медичного університету. Якщо вам здається, що вона схожа на палац, то вам не здається – колись це дійсно був палац. Його звели у 1870-х роках для родини Бадені. 100 років тому нащадки подарували його університету. Будівля досі вражає ліпниною, оригінальною столяркою, паркетом і каміном.

