Не лише Туреччина та Єгипет: прикордонники назвали 10 країн, в які українці їдуть найчастіше

Всупереч розповсюдженню нових штамів COVID-19 і карантинних обмежень туристи продовжують подорожувати. Однак, є напрямки, які українці відвідують частіше.

Прикордонники відзначають істотне зростання кількості поїздок громадян України до деяких країн. Водночас іноземці теж приїжджають до України.

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10 найпопулярніших країн серед українців за шість місяців 2021

Польща (1 984 110); Туреччина (774 543); Єгипет (705 117); Угорщина (671 429); Росія (371 972); Румунія (293 880); Білорусь (114 511); Словаччина (112 367); Молдова (106 905); Об'єднані Арабські Емірати (84 778).



10 країн, в які українці їдуть найчастіше / Інфографіка Державної прикордонної служби України

Крім того, пресслужба Держприкордонслужби повідомляє, що обсяг прибуття в Україну іноземців також збільшується.

Найбільший приріст продемонструвала Туреччина, із цієї країни на територію нашої держави в'їхало на 29% більше туристів, ніж за аналогічний період минулого року.

На 6% зросла кількість громадян Німеччини. Незначним в абсолютній кількості, однак дуже показовим у порівнянні, є зростання у півтора раза кількості громадян США, які прибували в Україну у першому півріччі 2021-го, – зазначили у ДПСУ.

До десятки громадян країн, які прямували до України впродовж останніх шести місяців також увійшли – Молдова, Росія, Румунія, Білорусь, Туреччина, Польща, Угорщина, ФРН, США та Ізраїль.



10 країн, громадяни яких найчастіше прямують до України / Інфографіка Державної прикордонної служби України

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням певних вимог.