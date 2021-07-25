Не лише Туреччина та Єгипет: прикордонники назвали 10 країн, в які українці їдуть найчастіше
Всупереч розповсюдженню нових штамів COVID-19 і карантинних обмежень туристи продовжують подорожувати. Однак, є напрямки, які українці відвідують частіше.
Прикордонники відзначають істотне зростання кількості поїздок громадян України до деяких країн. Водночас іноземці теж приїжджають до України.
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10 найпопулярніших країн серед українців за шість місяців 2021
- Польща (1 984 110);
- Туреччина (774 543);
- Єгипет (705 117);
- Угорщина (671 429);
- Росія (371 972);
- Румунія (293 880);
- Білорусь (114 511);
- Словаччина (112 367);
- Молдова (106 905);
- Об'єднані Арабські Емірати (84 778).
10 країн, в які українці їдуть найчастіше / Інфографіка Державної прикордонної служби України
Крім того, пресслужба Держприкордонслужби повідомляє, що обсяг прибуття в Україну іноземців також збільшується.
Найбільший приріст продемонструвала Туреччина, із цієї країни на територію нашої держави в'їхало на 29% більше туристів, ніж за аналогічний період минулого року.
На 6% зросла кількість громадян Німеччини. Незначним в абсолютній кількості, однак дуже показовим у порівнянні, є зростання у півтора раза кількості громадян США, які прибували в Україну у першому півріччі 2021-го, – зазначили у ДПСУ.
До десятки громадян країн, які прямували до України впродовж останніх шести місяців також увійшли – Молдова, Росія, Румунія, Білорусь, Туреччина, Польща, Угорщина, ФРН, США та Ізраїль.
10 країн, громадяни яких найчастіше прямують до України / Інфографіка Державної прикордонної служби України
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням певних вимог.