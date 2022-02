Приголомшлива панорама на Пальму Джумейра: у Дубаї відкрили новий оглядовий майданчик

На штучному острові Пальма Джумейра у Дубаї відкрили найвищий оглядовий майданчик. Його назвали "The Next Level".

Нова атракція для туристів й жителів країни розташована на висоті 250 метрів над рівнем моря у хмарочосі "Пальмова вежа". Звідси відкривається неймовірний панорамний огляд у 360 градусів на місто та Перську затоку.

У Дубаї відкрили новий оглядовий майданчик

Так, майданчик "The Next Level" розкинувся на 54-му поверсі, і є продовженням The View at The Palm.

Останній – не просто оглядовий майданчик, а цілий розважальний комплекс на висоті 240 метрів, 52 поверсі. Він почав функціонувати у квітні 2021 року та швидко став однією з головних визначних пам'яток Дубая.

Після приголомшливого успіху The View at The Palm, ми раді підняти цей досвід на нові висоти, представивши The Next Level, додавши новий вимір до того, що вже є дуже популярним,

– заявив Омар Хоорі, головний спеціаліст з активів Nakheel.

За його словами, це однозначно must-see локація.

Оглядовий майданчик "The Next Level" / Фото Ентоні Робертсона / The National

Приголомшливе відкриття нового майданчика

Відкриття оглядового майданчика "The Next Level" відбулося у справжньому дубайському стилі – гучно й з розмахом.

Так, майданчик на один день перетворили на каток, а еміратську фігуристку Захру Ларі скинули з гелікоптера. На "арені" для катання, найвищій точці Пальми Джумейра, дівчина продемонструвала серію акробатичних трюків.

Дивіться відео цього унікального дійства:

В скільки обійдеться похід на оглядові майданчики

Загальні квитки можна придбати за ціною від 175 дирхамів для дорослих і 120 дирхамів для підлітків віком від 4 до 12 років. Така вартість містить швидкий доступ до рівнів 52 і 54, а також самостійну екскурсію.

Якщо ж хочете отримати прискорений доступ, екскурсію у супроводі гіда та доступо до VIP-залу, то можна придбати VIP-квитки – 325 дирхамів для дорослих та 145 дирхамів для підлітків.