Ця звичайна, на перший погляд, дія може зашкодити вашій дитині під час відпочинку

Навіть звичайний рушник після купання може бути небезпечним. Дізнайтеся, як правильно обгортати дитину, щоб не обмежити рухи і уникнути падінь у воді.

У більшості з нас були такі моменти в дитинстві, коли після моря чи басейну нас повністю загортали у рушник і ми ходили так певний час. Це могло здаватися кумедним – хтось навіть випадково падав у такому положенні. Але, хоч це виглядає смішно, така ситуація може закінчитися зовсім не весело.

Чому не варто загортати дітей у рушник?

Професійна інструкторка з плавання Ніккі Скранаті з Флориди звернулася до батьків із важливим попередженням: не слід повністю загортати дітей у рушник після басейну, розповідається в Daily Mail. Вона пояснює, що таке обертання може обмежувати рухи дитини і створювати небезпеку, якщо вона випадково впаде у воду.

Краще використовувати халат / фото Canva

Ніккі радить після купання спочатку витерти дитині руки, а рушник підкласти під їхні плечі та руки. У такому положенні, якщо малюк раптом опиниться у воді, він зможе рухати руками й ногами та врятувати себе самостійно. Також важливо стежити, щоб рушник не був занадто довгим і не став причиною падіння.

Батьки вже поділилися власними історіями: один тато розповів, що його син отримав серйозну травму після того, як впав на сходах, бо руки були затиснуті під рушником. Інші радять використовувати спеціальні рушники-кімоно або комбінезони, які не обмежують рухи та зменшують ризик падіння.

Як навчити дітей базовим правилам безпеки у воді?

Використовуйте інтерактивні історії для навчання безпеці на воді, рекомендує National Drowning Prevention Alliance. Розповідання історій допомагає дітям легко засвоювати нову інформацію. Зробіть історію інтерактивною: задавайте питання, пропонуйте дитині вирішувати, що має робити персонаж, або розігруйте сценки з іграшками. Так дитина не просто слухає, а практично вчиться.

Порада: вибирайте сюжети про пляж, басейн чи плавання, а після читання обговорюйте, як діяли герої правильно.

Навчайте через гру. Діти краще запам'ятовують, коли навчання веселе. Створюйте ігри на тему безпеки: настільні, рольові або активності у воді з іграшками. Наприклад, "рятуємо іграшки безпечно" або макет басейну, де дитина вирішує, що робити правильно.

Порада: головне, щоб гра була інтерактивною та веселою – тоді дитина навчиться, не відчуваючи, що це урок.

