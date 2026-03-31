Ця звичайна, на перший погляд, дія може зашкодити вашій дитині під час відпочинку
У більшості з нас були такі моменти в дитинстві, коли після моря чи басейну нас повністю загортали у рушник і ми ходили так певний час. Це могло здаватися кумедним – хтось навіть випадково падав у такому положенні. Але, хоч це виглядає смішно, така ситуація може закінчитися зовсім не весело.
Дивіться також Досвідчені мандрівники обов'язково беруть це у дорогу, а новачки – ніколи
Чому не варто загортати дітей у рушник?
Професійна інструкторка з плавання Ніккі Скранаті з Флориди звернулася до батьків із важливим попередженням: не слід повністю загортати дітей у рушник після басейну, розповідається в Daily Mail. Вона пояснює, що таке обертання може обмежувати рухи дитини і створювати небезпеку, якщо вона випадково впаде у воду.
Ніккі радить після купання спочатку витерти дитині руки, а рушник підкласти під їхні плечі та руки. У такому положенні, якщо малюк раптом опиниться у воді, він зможе рухати руками й ногами та врятувати себе самостійно. Також важливо стежити, щоб рушник не був занадто довгим і не став причиною падіння.
Батьки вже поділилися власними історіями: один тато розповів, що його син отримав серйозну травму після того, як впав на сходах, бо руки були затиснуті під рушником. Інші радять використовувати спеціальні рушники-кімоно або комбінезони, які не обмежують рухи та зменшують ризик падіння.
Дивіться також Соло-подорожі без ілюзій: які є плюси та мінуси та що варто знати перед першою поїздкою
Як навчити дітей базовим правилам безпеки у воді?
Використовуйте інтерактивні історії для навчання безпеці на воді, рекомендує National Drowning Prevention Alliance. Розповідання історій допомагає дітям легко засвоювати нову інформацію. Зробіть історію інтерактивною: задавайте питання, пропонуйте дитині вирішувати, що має робити персонаж, або розігруйте сценки з іграшками. Так дитина не просто слухає, а практично вчиться.
Порада: вибирайте сюжети про пляж, басейн чи плавання, а після читання обговорюйте, як діяли герої правильно.
Навчайте через гру. Діти краще запам'ятовують, коли навчання веселе. Створюйте ігри на тему безпеки: настільні, рольові або активності у воді з іграшками. Наприклад, "рятуємо іграшки безпечно" або макет басейну, де дитина вирішує, що робити правильно.
Порада: головне, щоб гра була інтерактивною та веселою – тоді дитина навчиться, не відчуваючи, що це урок.
Які ще поради корисно знати туристам?
Нещодавно ми розповідали, чому не варто використовувати стрічку на валізі. Замість цього рекомендується використовувати кольорові ремені або чохли для валіз замість стрічок для кращої ідентифікації.
Або ж, дізнайтесь, як пережити автобусний тур. Українські мандрівники радять брати з собою тапочки, плед і подушку для комфорту, а також книжки, серіали та смаколики для розваги в автобусному турі.
Часті питання
Чому не рекомендується загортати дітей у рушник після купання?
Професійна інструкторка з плавання Ніккі Скранаті попереджає, що повне загортання дітей у рушник може обмежувати їхні рухи та створювати небезпеку, якщо вони випадково впадуть у воду.
Які альтернативи використанню рушника рекомендуються для дітей після купання?
Замість загортання дитини в рушник, рекомендується підкласти рушник під плечі та руки дитини, або використовувати спеціальні рушники-кімоно чи комбінезони, які не обмежують рухи.
Як можна навчити дітей базовим правилам безпеки на воді?
Національний альянс з попередження потоплення радить використовувати інтерактивні історії для навчання дітей безпеці на воді – це допомагає дітям засвоювати нову інформацію через гру та обговорення дій героїв.