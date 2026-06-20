Що варте грошей, а що – точно ні: українка зі Стамбулу розповіла цікаві факти про місто

Стамбул – це місто, яке нікого не залишить байдужим. Нескінченні мечеті, галасливі базари, пороми через Босфор – для когось це хаос, у якому складно зорієнтуватися, а для когось – справжня насолода.

Українка, яка живе у Стамбулі і веде свій блог у тіктоці "Марія & Стамбул", розповіла цікаві факти про це місто, які точно стануть в пригоді туристам.

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Що треба знати туристам про Стамбул?

1. У Стамбулі є безліч спокус витрачати гроші – смачні ресторани, базари з нав'язливими продавцями, безліч магазинів з одягом тощо. Та найгірша трата грошей у Стамбулі станом на середину червня – це відвідування мечеті Айя-Софія. І хоч це один з найвеличніших архітектурних шедеврів світу, який спершу був побудований як християнський собор, а потім став мечеттю, та зараз не найкращий час, щоб витрачати гроші на вхідний квиток у мечеть.

Річ у тому, що у мечеті відбувається зовнішня і внутрішня реставрації. Всередині стоять риштування, яке заважає побачити усю красу мечеті. Краще відкласти похід у Айя-Софію на період після реставрації.

Усередині мечеті Айя-Софія / Фото Depositphotos

2. Найоригінальніший спосіб побачити Стамбул з висоти – це піднятися на оглядовий майданчик хмарочоса "Сапфір Стамбулу". Це найвища будівля міста, яка простягається на 236 метрів у небо. Звідси відкривається панорама на все місто і протоку Босфор. До речі, тут навіть є 4D-симулятор польоту на вертольоті над Стамбулом.

3. Найбільш недооцінене місце у Стамбулі – мечеть Каріє, більш відома як Церква Хора. Туристи часто оминають увагою один із найвидатніших візантійських храмів, у якому збереглися середньовічні мозаїки та фрески. Нині церква функціонує як мечеть, а вхід для туристів платний.



Церква Хора у Стамбулі / Фото Tadam

4. Найкращий варіант подорожі на день зі Стамбула – Принцеві острови у Мармуровому морі. Тут можна покупатися у морі, зайнятися дайвінгом і просто спокійно відпочити на пляжі. Місцеві обожнюють приїжджати сюди влітку.

5. Найкращі традиційні страви, які варто скуштувати:

м'ясна страва – адана-кебаб на тарілці;

солодка страва – кнафе. Це десерт з хрусткого тіста кадаїф, солоного сиру та солодкого сиропу. Подається з кулькою морозива;

рибна страва – балик дюрюм. Це рибний фастфуд, по суті, риба у лаваші.

6. Найкращий час для поїздки у Стамбул – вересень та жовтень або квітень і травень, оскільки влітку складно багато гуляти через спеку.

Українка розповіла цікаві факти про Стамбул: відео

Стамбул належить до тих міст, про які можна прочитати десятки путівників і подивись сотні відео тревел-блогерів, але відкрити його для себе по-справжньому – лише на місці.