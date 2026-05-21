Туристи платять сотні доларів за незаконну поїздку потягом через пустелю Сахара

У світі існує багато екстремальних та небезпечних розваг, які приваблюють любителів адреналіну. Так само сталося і з Мавританською залізницею, яка через соціальні мережі тепер ставить під ризик безпеку туристів, що хочуть нею проїхатися.

Любителі гострих відчуттів все частіше пробують незаконний проїзд на вантажному вагоні під відкритим небом, повної залізної руди, протягом аж 20 годин. Мова йде про Мавританську залізницю, яка проходить через пустелю Сахара.

Чим унікальна Мавританська залізниця та як вона стала відомим туристичним маршрутом?

З 1963 року Мавританська залізниця експлуатує ряд вантажних поїздів для перевезення великих кількостей з центру західноафриканської країни через пустелю Сахара аж до Атлантичного океану. Відомі як Залізні поїзди або Пустельний експрес, вони перевозять десятки вагонів під відкритим небом, повних залізної руди, на понад 700 кілометрів.

Як розповідає Grokipedia, її унікальність полягає в екстремальних умовах експлуатації: гігантські потяги курсують в обох напрямках крізь безкраї рухомі дюни, гравійні рівнини та скелясті плато Адрар. Маршрут, що сполучає гірничодобувний центр Зуерат із портом Нуадхібу, пролягає через ізольовані посушливі ландшафти, де залізничному полотну загрожують не лише піщані бурі, а й парадоксальні пустельні ризики: раптові сезонні повені та ерозія в районах пересихаючих русел річок, зокрема біля ключової станції Чоум.

Мавританська залізниця / фото Desert Mauritanie

Ця магістраль є головним економічним "живим коридором" країни, що працює як єдиний злагоджений механізм від шахт Гвельб ІІ до морського узбережжя. Масштабна модернізація прибережного термінала в Нуадхібу, завершена у 2022 році, перетворила фінал цього пустельного маршруту на високотехнологічний хаб. Тепер залізниця не просто транспортує руду через екстремальну пустелю, а напряму інтегрована з глибоководним портом, що дозволяє миттєво відвантажувати мавританські корисні копалини на найбільші експортні судна планети.

Як і багато інших екстремальних вражень, їзда на поїзді з залізної руди Мавританії була популяризована через соціальні мережі після того, як фотографії та відео, опубліковані шукачами гострих відчуттів, стали вірусними. З обличчями, прикритими та оточеними пустельними та безплідними скелями, вони виглядали як локації з популярного фільму "Дюна".

Як виглядає поїздка на Залізному поїзді / інстаграм explore_with_vids

Чому Мавританська залізниця є небезпечною?

Оскільки мандрівники почали публікувати детальні влоги та інструкції, все більше і більше людей стікалися до Мавританії для цього унікального досвіду. Але це створило проблему для місцевої влади через небезпеку, якій піддавали себе туристи. Якими б захоплюючими не виглядали фотографії та відео, розміщені в інтернеті, справа в тому, що їзда на вагоні поїзда під відкритим небом, повному сажі через пустелю пов'язана з дуже великими ризиками, розповідає Oddity Central.

Для розуміння: якщо людина випадково падає з потягу, він застряг у глушині, без їжі та води. Крім того, немає можливості безпечно зійти з поїзда у разі надзвичайної ситуації.

Як влада бореться з "розвагою" на Мавританській залізниці?

У 2024 році влада Мавританії вирішила заборонити людям їздити на поїзді із залізної руди, але це лише змусило людей бажати цього досвіду ще більше. Сьогодні сміливці з усього світу подорожують до Західної Африки, щоб незаконно їздити на поїзді через пустелю Сахара понад 17 годин, просто щоб вони могли опублікувати унікальні світлини у соціальні мережі.

Незважаючи на попередження мавританської поліції навіть пірати їдуть поруч із поїздами, стрибають у вагони та вимагають понад 100 доларів на людину. Поїздка на Залізному Руді – це такий бажаний досвід, що деякі туристи готові платити навіть мавританським місцевим, щоб вони перевезли їх у ці поїзди

Нещодавно ми розповідали, що на Львівщині розташована одна з найперших туристичних залізниць Європи. Мова йде про Коростівську вузькоколійку, історія якої розпочалася у далекому 1888 році. Основну лінію з шириною колії 800 міліметрів добудували в 1893 році за кошти компанії "Брати-Барони Гредлі".

Вузькоколійка, яка згодом розрослася до 41 кілометра, використовувалася для вивезення лісу та туристичних маршрутів. Вона стала однією з перших залізниць на Європейському континенті, яка отримала офіційний дозвіл на туристичні перевезення. Зараз місце відновлюється виключно завдяки зусиллям ентузіастів, волонтерів та донатам.