Укрзалізниця запускає поїзди в Карпати: напрямки та розклад
- Укрзалізниця запускає регіональні потяги до/з Ворохти з 17 по 19 жовтня.
- Квитки на нові рейси доступні на сайті, в застосунку УЗ та в касах вокзалів.
Карпати є одним з найпопулярніших місць відпочинку в Україні, яке приваблює туристів цілий рік. Мандрівники з'їжджаються сюди за приголомшливими гірськими краєвидами, чистим повітрям, термальними джерелами та лижними трасами.
І з 17 жовтня помилуватися осінніми Карпатами стане ще легше – Укрзалізниця запускає регіональні потяги до/з Ворохти. Деталі про нові напрямки УЗ розповідає 24 Канал.
Що відомо про рейси УЗ до/з Ворохти?
З 17 по 19 жовтня до/з Ворохти курсуватимуть прямі рейси регіональних потягів.
Якщо ви мріяли побачити найкрасивіші гори – осінь саме час,
– зауважують в УЗ.
Ось розклад:
- 17 та 19 жовтня: №807/808 Львів – Ворохта 08:02 – 13:02,
- 17 та 18 жовтня: №808/807 Ворохта – Львів 14:37 – 19:56,
- 18 жовтня: №810 Львів – Івано-Франківськ 07:28 – 10:03; №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта 11:18 – 13:02,
- 19 жовтня: №852/851 Ворохта – Коломия 14:37 – 17:14.
Традиційно рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3. Також цей склад курсує на рейсі №819/820 Коломия – Львів 16 жовтня. Відправляється о 16:07 та прибуватиме на кінець о 19:56.
Квитки вже у продажу – їх можна придбати на офіційному сайті, в застосунку УЗ та в касах вокзалів.
Які останні новини УЗ?
Укрзалізниця оголосила про тимчасові зміни в русі поїздів у Карпатському регіоні через планові ремонтні роботи з 28 вересня 2025 року.
Укрзалізниця також запускає щоденний потяг між Києвом та Бухарестом з 10 жовтня.
А трохи раніше, 12 вересня, з Ужгорода відправився перший поїзд євроколією за маршрутом Ужгород – Будапешт – Відень.