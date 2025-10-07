Карпати є одним з найпопулярніших місць відпочинку в Україні, яке приваблює туристів цілий рік. Мандрівники з'їжджаються сюди за приголомшливими гірськими краєвидами, чистим повітрям, термальними джерелами та лижними трасами.

І з 17 жовтня помилуватися осінніми Карпатами стане ще легше – Укрзалізниця запускає регіональні потяги до/з Ворохти. Деталі про нові напрямки УЗ розповідає 24 Канал.

Що відомо про рейси УЗ до/з Ворохти?

З 17 по 19 жовтня до/з Ворохти курсуватимуть прямі рейси регіональних потягів.

Якщо ви мріяли побачити найкрасивіші гори – осінь саме час,

– зауважують в УЗ.

Ось розклад:

17 та 19 жовтня: №807/808 Львів – Ворохта 08:02 – 13:02,

№807/808 Львів – Ворохта 08:02 – 13:02, 17 та 18 жовтня: №808/807 Ворохта – Львів 14:37 – 19:56,

№808/807 Ворохта – Львів 14:37 – 19:56, 18 жовтня: №810 Львів – Івано-Франківськ 07:28 – 10:03; №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта 11:18 – 13:02,

№810 Львів – Івано-Франківськ 07:28 – 10:03; №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта 11:18 – 13:02, 19 жовтня: №852/851 Ворохта – Коломия 14:37 – 17:14.

Традиційно рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3. Також цей склад курсує на рейсі №819/820 Коломия – Львів 16 жовтня. Відправляється о 16:07 та прибуватиме на кінець о 19:56.

Квитки вже у продажу – їх можна придбати на офіційному сайті, в застосунку УЗ та в касах вокзалів.

Які останні новини УЗ?