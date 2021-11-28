Повисла в мініспідниці на полиці для багажу: бортпровідниця вразила мережу – фото

Стюардеси постійно знаходять собі розваги, коли пасажири літака покидають борт. Хтось виконує акробатичні трюки, залазить на візок для їжі, інші ж проявляють ще більше креативу.

От, наприклад, дівчина під ніком @danitales, яка працює в одній з авіакомпаній, вирішила сфотографуватися в незвичайній позі. Знімок опублікував аккаунт, який висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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Стюардеса вразила мережу новим трюком

На розміщеному в мережі кадрі стюардеса в мініспідниці залізла по пояс в багажну полицю й, звісила стрункі ноги донизу.

Вона одягнена в чорну уніформу і туфлі на високих підборах.



Стюардеса підкорила мережу новим трюком / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Користувачі мережі оцінили світлину та залишили різні, зокрема кумедні, коментарі:

"Я думаю, що вона застрягла!";

"Не можу дочекатися, щоб побачити бізнес-клас";

"Прекрасна жінка!";

"Дайте мені ці ноги, будь ласка".

Відзначимо, раніше стюардеса Кет Камалані назвала незвичайний спосіб пронесення додаткових речей до салону літака.