Повисла в мініспідниці на полиці для багажу: бортпровідниця вразила мережу – фото

28 листопада 2021 , 17:33
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Джерело:

інстаграм @cabin_crew_beauties

Стюардеси постійно знаходять собі розваги, коли пасажири літака покидають борт. Хтось виконує акробатичні трюки, залазить на візок для їжі, інші ж проявляють ще більше креативу.

От, наприклад, дівчина під ніком @danitales, яка працює в одній з авіакомпаній, вирішила сфотографуватися в незвичайній позі. Знімок опублікував аккаунт, який висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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Стюардеса вразила мережу новим трюком

На розміщеному в мережі кадрі стюардеса в мініспідниці залізла по пояс в багажну полицю й, звісила стрункі ноги донизу.

Вона одягнена в чорну уніформу і туфлі на високих підборах.


Стюардеса підкорила мережу новим трюком / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Користувачі мережі оцінили світлину та залишили різні, зокрема кумедні, коментарі:

  • "Я думаю, що вона застрягла!";
  • "Не можу дочекатися, щоб побачити бізнес-клас";
  • "Прекрасна жінка!";
  • "Дайте мені ці ноги, будь ласка".

Відзначимо, раніше стюардеса Кет Камалані назвала незвичайний спосіб пронесення додаткових речей до салону літака.

Автор: Марта Касіянчук