Повисла в мініспідниці на багажній полиці: стюардеса вразила мережу новим трюком
Джерело:інстаграм cabin_crew_beauties
Стюардеса однієї з авіакомпаній Канади виконала акробатичний трюк у салоні літака. Знімок швидко підкорив мережу.
Сфотографуватися в незвичайній позі, коли всі пасажири покинули борт літака, вирішила дівчина під ніком @fitfab.flygirl. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.
Читайте також Залізла в багажну полицю в мініспідниці, щоб попозувати для фото: стюардеса здивувала мережу
На розміщеному в мережі кадрі, бортпровідниця залізла на багажну полицю, задерши одну ногу вгору.
Вона одягнена в фірмовий синій костюм з мініспідницею, прозорі колготки та чорні туфлі на низькому каблуку.
Стюардеса повисла в мініспідниці на багажній полиці / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:
- "Ха-ха, цікавий задум";
- "Саме тому я люблю подорожувати";
- "Яка незвичайна ручна поклажа";
- "Як шкода, що вони не повторюють таких трюків під час польоту";
- "Дуже красиві ноги".
Зауважимо, раніше стюардеса невідомої авіакомпанії також залізла в багажну полицю і звісила стрункі ноги донизу.
Інша ж стюардеса грецької авіакомпанії вирішила зробити фото в незвичайній позі.