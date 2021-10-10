Повисла в мініспідниці на багажній полиці: стюардеса вразила мережу новим трюком

Стюардеса однієї з авіакомпаній Канади виконала акробатичний трюк у салоні літака. Знімок швидко підкорив мережу.

Сфотографуватися в незвичайній позі, коли всі пасажири покинули борт літака, вирішила дівчина під ніком @fitfab.flygirl. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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На розміщеному в мережі кадрі, бортпровідниця залізла на багажну полицю, задерши одну ногу вгору.

Вона одягнена в фірмовий синій костюм з мініспідницею, прозорі колготки та чорні туфлі на низькому каблуку.



Стюардеса повисла в мініспідниці на багажній полиці / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:

"Ха-ха, цікавий задум";

"Саме тому я люблю подорожувати";

"Яка незвичайна ручна поклажа";

"Як шкода, що вони не повторюють таких трюків під час польоту";

"Дуже красиві ноги".

Зауважимо, раніше стюардеса невідомої авіакомпанії також залізла в багажну полицю і звісила стрункі ноги донизу.

Інша ж стюардеса грецької авіакомпанії вирішила зробити фото в незвичайній позі.