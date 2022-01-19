Повернення обмежень: Мексика вводить нові правила перебування у громадських місцях

19 січня 2022 , 19:35
Читать новость на русском

Джерело:

Travel + Leisure

1 січня Мексика стала другою країною у світі, яка скасувала обмеження на в'їзд для іноземців. Проте у декількох туристичних регіонах вирішили повернути деякі правила.

Нові правила запровадили у трьох штатах країни – Халіско, Нижня Каліфорнія та Тласкала. Поширюватимуться вони на повнолітніх осіб.

Контекст Як у "доковідні" часи: друга країна у світі скасувала всі обмеження на в'їзд для туристів

Мексика повертає ряд обмежень

Тепер у громадських місцях перевірятимуть наявність сертифіката про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19 (зроблений не більш ніж за 48 годин). Правило поширюється на готелі, торгові центри, бари, ресторани, концерти та стадіони.

Відомо, що нові правила пов'язані зі стрімким поширенням COVID-19 у Мексиці. Щодня у країні фіксують по 26 400 нових випадків інфікування. Це рекордні показники за весь час пандемії. 

Нагадаємо, що відтепер приїжджати до Мексики можна без тестів, самоізоляції чи онлайн-форм, які туристам доводилося заповнювати перед перетином кордону.

Водночас низка країн вже визнала Мексику "особливо небезпечною". Туристам радять пройти повний курс вакцинації до перетину кордону, а нещепленим мандрівникам – уникати поїздок до країни. 

COVID-19 в Мексиці: що відомо 

  • За даними Worldometer, станом на 19 січня у Мексиці виявлено 4 434 758 випадків зараження;
  • На жаль, 301 789 із них – летальні: 
  • Водночас 3 509 194 особи побороли хворобу. 
Автор: Юлія Бабич