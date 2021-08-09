Повернення додому з Чорногорії: які умови для українців

Після відпустки у Чорногорії, Україна не зобов’язує своїх щеплених громадян проходити додаткове тестування на COID-19.Для не вакцинованих туристів у випадку позитивного результату тесту, їм доведеться відбувати самоізоляцію власним коштом.

Про ці дві умови щодо перетину кордону нагадав посол України у Чорногорії. Він також зазначив, що ніхто не робить безкоштовне ПЦР-тестування для повернення додому.

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Коли тестуватися на коронавірус в Чорногорії

Михайло Шматов зазначив, що правила змінилися. Україна вимагає вакцинації, а не тестування. Проте якщо додому повертається нещеплений турист, він може пройти тестування безпосередньо на Батьківщині. Оскільки у разі позитивного результату аналізу на коронавірус у Чорногорії, доведеться продовжити "відпочинок".

Якщо ви здаєте тест в Чорногорії, який виявиться позитивним, будьте готові фінансово і організаційно пробути тут на самоізоляцію,

– зазначив посол України в Чорногорії.

Вона має тривати 14 днів. Дані відпочивальника з позитивним тестом на COVID-19 вносять до інформаційної системи. Він не зможе самостійно раніше покинути країну.