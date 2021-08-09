Об этих двух условий о пересечении границы напомнил посол Украины в Черногории. Он также отметил, что никто не делает бесплатное ПЦР-тестирование для возвращения домой.

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Когда тестироваться на коронавирус в Черногории

Михаил Шматов отметил, что правила изменились. Украина требует вакцинации, а не тестирования. Однако если домой возвращается непривитый турист, он может пройти тестирование непосредственно на Родине. Поскольку в случае положительного результата анализа на коронавирус в Черногории, придется продолжить "отдых".

Если вы сдаете тест в Черногории, который окажется положительным, будьте готовы финансово и организационно пробыть здесь на самоизоляцию,

– отметил посол Украины в Черногории.

Она должна длиться 14 дней. Данные отдыхающего с положительным тестом на COVID-19 вносят в информационною систему. Он не сможет самостоятельно раньше покинуть страну.