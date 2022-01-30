Потік туристів зріс на 26%: звідки подорожують до України найбільше
Джерело:ДПСУ
У 2021 році іноземці виявляли до України дедалі більший інтерес. Загалом їх кількість зросла на 26%.
Державна прикордонна служба підсумувала обсяги пропускних операцій за 2021 рік. Вона сформувала перелік країн, громадяни яких приїжджали до України найчастіше.
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З яких країн приїжджали до України найчастіше
Рейтинг очолили громадяни Республіки Молдова – понад 1,05 мільйона осіб. Друге та третє місця посіли резиденти РФ та Польщі – 518 та 310 тисяч осіб.
При цьому, хоч Білорусь і на 4 сходинці, потік туристів з цієї країни знизився на 41% з показником 272 тисячі осіб. Також до п'ятірки лідерів потрапила Румунія, звідки приїхало 264 тисячі мандрівників, що на 15% більше ніж 2020-го.
10 країн за кількістю іноземців, що в'їхали до України
- Молдова – 1,05 мільйонів;
- Росія – 519 тисяч;
- Польща – 310 тисяч;
- Білорусь – 272 тисячі;
- Румунія – 264 тисячі;
- Туреччина – 246 тисяч;
- Угорщина – 227 тисяч;
- Німеччина – 154 тисячі;
- Ізраїль – 133 тисячі;
- США – 103 тисячі.
Звідки подорожували до України у 2021 році найчастіше / Інфографіка ДПСУ
Водночас найбільше зріс потік туристів з Саудівської Аравії – у понад 100 разів.
Досить цікавим виглядає той факт, що впродовж минулого року кількість громадян Саудівської Аравії, які приїздили в Україну здебільшого з метою туризму, зросла у 103 рази і це абсолютний рекорд приросту,
– зазначають в ДПСУ.
Загалом кількість іноземців, які побували в Україні торік зросла на 26% та склала 4,27 мільйона осіб.Зверніть увагу! Держприкордонслужба України сформувала перелік напрямків, за якими українці їздили найчастіше – там опинилися 10 популярних країн.