Навіть для вакцинованих: Португалія відновлює обмеження для всіх прибулих
Джерело:AP
Влада Португалії задля стримання нової COVID–хвилі прийняла рішення повернути карантинні обмеження. Попри те, що в країні один із найвищих показників вакцинації – 86% населення.
Все через нещодавнє зростання кількості коронавірусних інфекцій. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, додавши, що в Португалії не спостерігалося такого сплеску, як в інших країнах Європи.
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Португалія відновлює карантинні обмеження
Так, з 1 грудня в Португалії знову почнуть діяти наступні обмеження:
- носіння маски стане обов'язковим у закритих приміщеннях;
- для входу в ресторани, кінотеатри та готелі необхідно пред'явити цифровий сертифікат про вакцинацію або одужання від коронавірусу;
- негативний тест для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, спортивних заходів, барів та дискотек, зокрема для вакцинованих.
Крім того, кожен, хто прилітає з-за кордону, повинен надати негативний результат тесту на коронавірус. Авіакомпанії, які перевозитимуть осіб без тесту, будуть оштрафовані на 20 000 євро. Вимога стосується й повністю вакцинованих.
Уряд Португалії також рекомендує регулярне самотестування та роботу з дому, коли це можливо.
COVID-19 в Португалії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 26 листопада 2021 року в Португалії виявлено 1 133 241 випадок зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 18 385 летальних;
- Водночас 1 065 331 особа поборола хворобу.