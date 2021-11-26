Навіть для вакцинованих: Португалія відновлює обмеження для всіх прибулих

Влада Португалії задля стримання нової COVID–хвилі прийняла рішення повернути карантинні обмеження. Попри те, що в країні один із найвищих показників вакцинації – 86% населення.

Все через нещодавнє зростання кількості коронавірусних інфекцій. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, додавши, що в Португалії не спостерігалося такого сплеску, як в інших країнах Європи.

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Португалія відновлює карантинні обмеження

Так, з 1 грудня в Португалії знову почнуть діяти наступні обмеження:

носіння маски стане обов'язковим у закритих приміщеннях;

для входу в ресторани, кінотеатри та готелі необхідно пред'явити цифровий сертифікат про вакцинацію або одужання від коронавірусу;

негативний тест для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, спортивних заходів, барів та дискотек, зокрема для вакцинованих.

Крім того, кожен, хто прилітає з-за кордону, повинен надати негативний результат тесту на коронавірус. Авіакомпанії, які перевозитимуть осіб без тесту, будуть оштрафовані на 20 000 євро. Вимога стосується й повністю вакцинованих.

Уряд Португалії також рекомендує регулярне самотестування та роботу з дому, коли це можливо.

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