У Португалії нічне життя зупинили до жовтня: чому влада заборонила роботу клубів
31 липня 2021 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:Euractiv
Уряд Португалії прийняв рішення закрити дискотеки та бари до кінця жовтня. Після вони відкриються, але лише для вакцинованих.
Про це повідомив прем’єр міністр Португалії. Він додав, що заклади закрилися, аби стимулювати місцеве населення щепитися від COVID-19.
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Що відомо про ситуацію в Португалії
Антоніо Коста, прем'єр-міністр Португалії, повідомив, що клуби лишаються закритими до 31 жовтня. Їх закрили ще у 2020 році, на початку пандемії та не поспішають відкривати зараз.
Уряд сподівається, що до кінця жовтня буде сформовано колективний імунітет та буде вакциновано понад 85% населення.
Для того запровадили 3 етапи вакцинації.
- 1 серпня – перший етап, на якому має бути в 57% вакцинованих людей;
- 5 вересня розпочнеться фаза друга;
- в жовтні стартує заключна фаза, мірилом якої має бути 85% щеплених.