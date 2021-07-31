У Португалії нічне життя зупинили до жовтня: чому влада заборонила роботу клубів

Уряд Португалії прийняв рішення закрити дискотеки та бари до кінця жовтня. Після вони відкриються, але лише для вакцинованих.

Про це повідомив прем’єр міністр Португалії. Він додав, що заклади закрилися, аби стимулювати місцеве населення щепитися від COVID-19.

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Що відомо про ситуацію в Португалії

Антоніо Коста, прем'єр-міністр Португалії, повідомив, що клуби лишаються закритими до 31 жовтня. Їх закрили ще у 2020 році, на початку пандемії та не поспішають відкривати зараз.

Уряд сподівається, що до кінця жовтня буде сформовано колективний імунітет та буде вакциновано понад 85% населення.

Для того запровадили 3 етапи вакцинації.