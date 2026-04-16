Як подорожувати автобудинком по Європі і чому досвідчені туристи обирають правило 3 – 3 – 3

Подорож Європою в автобудинку стає дедалі популярнішою серед мандрівників, які хочуть свободи маршруту та життя без готелів. Але за красивими фото стоїть чимало нюансів, про які важливо знати ще до старту.

Які поради варто знати для подорожі автобудинком по Європі?

Park4Night – ваш головний інструмент

Мандрівники радять одразу користуватися додатком Park4Night: там є місця для ночівлі, відгуки, фото та інформація про безпеку. Обирайте локації з високим рейтингом і свіжими коментарями.

Ночівля безкоштовно – це не завжди безпечно

Наприклад, в Іспанії багато безкоштовних місць, але у великих містах (Барселона, Валенсія) є ризик крадіжок. Уникайте сумнівних парковок, особливо біля трас і промзон.

Кемпінги – не завжди "зайве"

Навіть якщо плануєте стояти "дикуном", кемпінги потрібні для: зливу сірої води, касети туалету, поповнення запасів води.

Плануйте маршрут і час руху

Оптимально не більше 300 – 500 кілометрів на день. Приїжджати на локацію краще до вечора (до 15:00 – 17:00), щоб знайти нормальне місце.

Безпека – це ключова тема

Не залишайте речі на видноті, закривайте штори / жалюзі на ніч, не ночуйте на випадкових паркінгах біля трас.

Бюджет часто вищий, ніж здається

Оренда автобудинку + пальне + платні стоянки + сервісні зони можуть вийти дорожче, ніж класична подорож авто / готелі.

Що таке правило 3 / 3 / 3?

Правило 3-3-3 – це проста й зручна стратегія для подорожей автобудинком. Воно передбачає, що за день ви проїжджаєте не більше 300 кілометрів, приїжджаєте на місце зупинки до 15:00 і залишаєтесь там щонайменше три дні, щоб спокійно відпочити та дослідити локацію.

