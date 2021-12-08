Популярний лоукостер зменшив норму перевезення ручної поклажі

Іспанський лоукостер Vueling вирішив радикально зменшити норму безкоштовного перевезення ручної поклажі. Йдеться про найдешевші квитки в тарифі Basic.

Раніше пасажиру дозволялося взяти до салону одну сумку з габаритами до 40х30х20 сантиметрів без обмеження за вагою та здати друге місце у багаж – 55х40х20 сантиметрів та 10 кілограмів.

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Vueling зменшив норму перевезення ручної поклажі

Так, усі квитки за тарифом Basic, придбані з 23 листопада, передбачають лише одне місце ручної поклажі з розмірами до 40х30х20 сантиметрів.

Друге місце з габаритами до 55х40х20 сантиметрів та вагою до 10 кілограмів тепер дозволено безкоштовно лише за дорожчими тарифами Optima, Family та TimeFlex.

Згідно з новими правилами, пасажир із квитком Basic, який візьме із собою більше речей, ніж передбачено, повинен заплатити штраф за зайву валізу, яку здав у багаж. Розмір збору – 30 євро на стійці реєстрації та 40 євро – на виході на посадку.

Якщо пасажир хоче розширити норму перевезення ручної поклажі за найдешевшими квитками, то може купити послугу Space One або Space Plus – від 14 до 28 євро в один бік. Окрім збільшення норми ручної поклажі передбачається ще розміщення у перших рядах літака та пріоритетна посадка.

Раніше у такий спосіб безкоштовну норму перевезення ручної поклажі урізали найбільші європейські лоукостери Ryanair та Wizz Air.