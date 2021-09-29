Попри страх відкритого моря: британець переплив Атлантичний океан наодинці за 119 днів

Колишній королівський морський піхотинець Дейв "Дінгер" Белл усе своє життя має фобію відкритого моря. Проте йому вдалося приборкати свій страх та переплисти Атлантичний океан одним з найнебезпечніших маршрутів.

Він був у дорозі 119 днів. Щодня йому доводилось веслувати близько 12 годин.

Актуально Скульптура дівчини, що тоне, у Більбао наробила галасу – дивовижне відео артоб'єкту

Переплив Атлантичний океан найдовшим маршрутом

49-річний Дейв Белл розпочав мандрівку з Нью-Йорка на своєму човні на сонячних батареях 31 травня. Йому довелося боротися з тропічними бурями, високими 3-метровими хвилями та щохвилини приборкувати свій страх перед відкритою водою.



Британець під час морського походу / Фото The Daily Mail

Він є першою людиною, яка перетнула Атлантичний океан з Північної Америки до Європи наодинці та без жодної підтримки. Маршрут складає майже 5 тисяч кілометрів! Це була надзвичайно небезпечна подорож через морозну погоду та потужні потоки.

Це була епічна суміш емоцій – я відчув весь діапазон. Те, що ви відчуваєте на морі, завжди сильно перебільшено. Коли я чекав першого шторму, я поняття не мав, як мій човен впорається – потрібно просто спуститися на якір, сидіти щільно і чекати, щоб вийти з іншого боку,

– прокоментував мандрівник.

Він веслував у середньому по 12 годин на день і проводив ночі, скупчившись від стихії у своїй маленькій каюті.



Каюта мандрівника / Фото The Daily Mail

Його 7-метровий човен під назвою Billy No Mates був обладнаний сонячними панелями, які живили радіо- та супутникове обладнання. Їх використовували для надсилання регулярних оновлень його команді, моніторингу погоди та очищення води.



Дейв Белл на човні / Фото The Daily Mail

По дорозі він зустрічався з дельфінами, китами, рибою-меч і його навіть укусила медуза.

На останньому етапі Белл веслував безперервно протягом 40 годин. Йому довелось боротись із важкими умовами біля островів Сіллі. Повернувся Дейв з одноденним запасом провізії.



Руки мандрівника на фініші / Фото The Daily Mail

За статистикою цей маршрут, який обрав Белл, є найнебезпечнішим: на ньому трапилась найбільша кількість смертельних випадків в історії океанського веслування. Причиною тому є поєднання потоку води, сильних припливних течій та холодної погоди.