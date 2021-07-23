Рекордсмени з Львівщини: понад 40 дітей з інвалідністю піднялись на Говерлу – фото та відео

На найвищу гору України Говерлу піднялась найбільша кількість дітей з інвалідністю – 41 особа. У мережі з'явились фото та відео з місця події.

Про це у фейсбуці повідомив помічник-консультант депутатат Львівської облради Ігор Дякович. Рекорд встановили 22 липня.

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Ми доводимо, що все можливо

Ігор Дякович зазначає, що Говела для дітей з інвалідністю – не просто гора. Вона – символ вершин, які вони щодня долають.

Говерла сьогодні – не просто гора. Це уособлення тих вершин, які ми, люди з інвалідністю, долаємо щодня. Ми показуємо своїм прикладом, що все можливо, і з доброю підтримкою ми можемо все,

– зазначив він.



Для дітей – це нова вершина / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича



Діти з інвалідністю доводять, що все можливо / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича

Також він опублікував імена тих, хто зміг піднятись на Говерлу.

Імена рекордсменів

Косило Іван, 17 років, Моршинська громада;

Путяк Олександр, 9 років, Дрогобицька громада;

Волоска Олена, 13 років, Дрогобицька громада;

Донченко Назар, 15 років, Золочівська громада;

Шеремета Анастасія, 6 років, Золочівська громада;

Коперчовський Тарас, 16 років, Золочівська громада;

Сенейко Роман, 16 років, Бісковицька громада;

Казан Михайлина-Ангеліна, 12 років, Бісковицька громада;

Федорович Павло, 8 років, Бісковицька громада;

Сенейко Наталія, 16 років, Бісковицька громада;

Багрій Павло, 17 років, Львів;

Стебівка Микола, 16 років, Львів;

Климчук Олег, 15 років, Львів;

Задорожна Анастасія, 18 років, Львів.



Понад 40 дітей з інвалідністю зійшли на гору / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича



Похід організували батьки та волонтери / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича

У дописі Ігор Дякович подякував всім волонтерам, батькам, альпіністам, які долучилися до перемоги дітей.

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