Рекордсмени з Львівщини: понад 40 дітей з інвалідністю піднялись на Говерлу – фото та відео

23 липня 2021 , 12:17
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Джерело:

фейсбук Ігоря Дяковича

На найвищу гору України Говерлу піднялась найбільша кількість дітей з інвалідністю – 41 особа. У мережі з'явились фото та відео з місця події.

Про це у фейсбуці повідомив помічник-консультант депутатат Львівської облради Ігор Дякович. Рекорд встановили 22 липня.

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Ми доводимо, що все можливо

Ігор Дякович зазначає, що Говела для дітей з інвалідністю – не просто гора. Вона – символ вершин, які вони щодня долають.

Говерла сьогодні – не просто гора. Це уособлення тих вершин, які ми, люди з інвалідністю, долаємо щодня. Ми показуємо своїм прикладом, що все можливо, і з доброю підтримкою ми можемо все,
– зазначив він.


Для дітей – це нова вершина / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича


Діти з інвалідністю доводять, що все можливо / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича

Також він опублікував імена тих, хто зміг піднятись на Говерлу.

Імена рекордсменів

  • Косило Іван, 17 років, Моршинська громада;
  • Путяк Олександр, 9 років, Дрогобицька громада;
  • Волоска Олена, 13 років, Дрогобицька громада;
  • Донченко Назар, 15 років, Золочівська громада;
  • Шеремета Анастасія, 6 років, Золочівська громада;
  • Коперчовський Тарас, 16 років, Золочівська громада;
  • Сенейко Роман, 16 років, Бісковицька громада;
  • Казан Михайлина-Ангеліна, 12 років, Бісковицька громада;
  • Федорович Павло, 8 років, Бісковицька громада;
  • Сенейко Наталія, 16 років, Бісковицька громада;
  • Багрій Павло, 17 років, Львів;
  • Стебівка Микола, 16 років, Львів;
  • Климчук Олег, 15 років, Львів;
  • Задорожна Анастасія, 18 років, Львів.


Понад 40 дітей з інвалідністю зійшли на гору / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича


Похід організували батьки та волонтери / Фото з фейсбуку Ігоря Дяковича

У дописі Ігор Дякович подякував всім волонтерам, батькам, альпіністам, які долучилися до перемоги дітей.

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Зверніть увагу! Нещодавно сталася ще одна історична подія, пов'язана з Львівщиною. 55-річний Ігор Яськевич  підкорив найвищу гору в світі – Еверест. Зробив він це з другої спроби. На півдорозі виявилось, що в нього мало кисню і чоловік змушеним був повернутися.
Автор: Олег Терещенко