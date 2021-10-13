Понад 25 нових напрямків: Wizz Air запускає польоти з України до різних міст світу

13 жовтня 2021 , 13:39
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Джерело:

lowcost.ua

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустить понад 25 нових рейсів з України. Про це заявили представники авіаперевізника на пресконференції у Києві.

Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ. Також радимо скористатися сервісами Timetable та Kiwi.

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Wizz Air анонсував понад 25 нових напрямків з України

Нові напрямки запустять з Києва, Львова, Харкова та Одеси до декількох міст Франції, Іспанії, Швейцарії, Бельгії, Португалії, Італії, Нідерландів, Греції та Чехії.

Більшість рейсів планують здійснювати навесні – влітку 2022 року.

З Києва:

  • Аліканте – з 2 липня 2022 року
  • Барселона – з 1 травня 2022 року
  • Базель – з 1 серпня 2022 року
  • Брюссель (Шарлеруа) – з 19 грудня 2021 року
  • Ханья – з 2 серпня 2022 року
  • Ейндговен – з 18 грудня 2021 року
  • Мадрид – з 3 травня 2022 року
  • Малага – з 2 травня 2022 року
  • Ніцца – з 3 травня 2022 року
  • Париж (Бове) – з 17 грудня 2021 року
  • Пальма-де-Майорка – з 1 серпня 2022 року
  • Порто – з 1 липня 2022 року

Зі Львова:

  • Афіни – з 4 червня 2022 року
  • Барселона – з 28 березня 2022 року
  • Брюссель (Шарлеруа) – з 1 червня 2022 року
  • Ейндговен – з 27 березня 2022 року
  • Мадрид – з 27 березня 2022 року
  • Париж – з 28 березня 2022 року
  • Салонніки – з 2 червня 2022 року
  • Венеція (Тревізо) – з 2 червня 2022 року

З Харкова:

  • Пардубіце – з 2 червня 2022 року
  • Рим (Ф'юмічіно) – з 31 жовтня 2021 року
  • Салоніки – з 29 березня 2022 року

З Одеси:

  • Афіни – з 2 липня 2022 року
  • Пардубіце – з 2 липня 2022 року
  • Лондон (Лутон) – з 27 березня 2022 року
Зверніть увагу! Вартість авіаквитків на нові напрямки розпочинається від 809 гривень в один бік.

Крім того, президент Wizz Air Роберт Кері анонсував, що для виконання нових рейсів, авіакомпанія розмістить в аеропорті "Київ" (Жуляни) додатково п'ять літаків Airbus 320.

Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС

Вчора, 12 жовтня, Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Зокрема, таке рішення Wizz Air стало можливим саме завдяки угоді про "відкрите небо".

Згідно з угодою, наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС, а європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Автор: Марта Касіянчук