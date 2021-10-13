Понад 25 нових напрямків: Wizz Air запускає польоти з України до різних міст світу
Джерело:lowcost.ua
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустить понад 25 нових рейсів з України. Про це заявили представники авіаперевізника на пресконференції у Києві.
Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ. Також радимо скористатися сервісами Timetable та Kiwi.
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Wizz Air анонсував понад 25 нових напрямків з України
Нові напрямки запустять з Києва, Львова, Харкова та Одеси до декількох міст Франції, Іспанії, Швейцарії, Бельгії, Португалії, Італії, Нідерландів, Греції та Чехії.
Більшість рейсів планують здійснювати навесні – влітку 2022 року.
З Києва:
- Аліканте – з 2 липня 2022 року
- Барселона – з 1 травня 2022 року
- Базель – з 1 серпня 2022 року
- Брюссель (Шарлеруа) – з 19 грудня 2021 року
- Ханья – з 2 серпня 2022 року
- Ейндговен – з 18 грудня 2021 року
- Мадрид – з 3 травня 2022 року
- Малага – з 2 травня 2022 року
- Ніцца – з 3 травня 2022 року
- Париж (Бове) – з 17 грудня 2021 року
- Пальма-де-Майорка – з 1 серпня 2022 року
- Порто – з 1 липня 2022 року
Зі Львова:
- Афіни – з 4 червня 2022 року
- Барселона – з 28 березня 2022 року
- Брюссель (Шарлеруа) – з 1 червня 2022 року
- Ейндговен – з 27 березня 2022 року
- Мадрид – з 27 березня 2022 року
- Париж – з 28 березня 2022 року
- Салонніки – з 2 червня 2022 року
- Венеція (Тревізо) – з 2 червня 2022 року
З Харкова:
- Пардубіце – з 2 червня 2022 року
- Рим (Ф'юмічіно) – з 31 жовтня 2021 року
- Салоніки – з 29 березня 2022 року
З Одеси:
- Афіни – з 2 липня 2022 року
- Пардубіце – з 2 липня 2022 року
- Лондон (Лутон) – з 27 березня 2022 року
Крім того, президент Wizz Air Роберт Кері анонсував, що для виконання нових рейсів, авіакомпанія розмістить в аеропорті "Київ" (Жуляни) додатково п'ять літаків Airbus 320.
Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС
Вчора, 12 жовтня, Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Зокрема, таке рішення Wizz Air стало можливим саме завдяки угоді про "відкрите небо".
Згідно з угодою, наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС, а європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.