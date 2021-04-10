Помер принц Філіп: як він подорожував і скільки країн відвідав

Чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп помер 9 квітня 2021 року. Герцогу було 99 років і він прожив цікаве та насичене подіями життя.

Подорожі є обов'язком королівських осіб і за своє життя принц Філіп загалом відвідав 143 країни світу з офіційними візитами.

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У Кенії у 1952 році подружжя Філіпа та Єлизавету застала звістка про смерть Георга VI і молода дівчина стала корлевою.



Молоде подружжя під час поїздки до Кенії \ Фото BBC

У 1961 році принц Чарльз вирушив у тривалу мандрівку без дружини у Нову Гвінею, Шрі-Ланку (тоді Цейлон) та Малалайський острів поблизу Індонезії. Під час поїздки принц займався своїми хобі – морськими видами спорту та рибалив.



Принц Філіп на Шрі-Ланці \ Фото Daily Mail

Цю подорож висвітлили у серіалі "Корона". Цей момент показали як випробування для королівської родини. Акцентували увагу на тому, що у мандрівці Філіп міг зраджувати Єлизаветі. Але питання залишається неоднозначним і відкритим навіть у серіалі.

У 1973 році він приїжджав в Україну. Тоді його донька принцеса Анна брала участь в чемпіонаті Європи з кінного спорту.

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У 1977 році у рік срібного весілля королівське подружжя відвідувало райський острів Фіджі. Там вони досліджували місцеву культуру і спілкувалися з жителями острова.



Королівська пара на острові Фіджі \ Фото BBC

Також принц Філіп та королева Єлизавета відвідали з туром острови Тихого океану. Деякі корінні жителі островів вважають Філіпа божеством.

Побував Філіп і в Індії, де катався на слонах у лісах країни.



Принц Філіп катався на слонах \ Фото BBC

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