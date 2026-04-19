Найвідоміші покинуті аеропорти: як вони виглядають та чому зникли з карти авіації

У різних країнах світу залишилися покинуті аеропорти, які колись були важливими транспортними вузлами. Сьогодні вони стоять порожніми або частково занедбаними, нагадуючи про масштабні інфраструктурні проєкти, що не виправдали очікувань.

Аеропорти зазвичай асоціюються з натовпами, чергами та постійним рухом. Але що відбувається, коли вони стають непотрібними? Сьогодні це місця з порожніми терміналами, зарослими злітними смугами та атмосферою, що нагадує декорації фільмів жахів. З посиланням на Daily Mail, розповідаємо про такі локації.

Як виглядають наймоторошніші покинуті аеропорти світу?

Нікосія, Кіпр

Колись це був головний аеропорт Кіпру, який працював до 1974 року. Після військового конфлікту територію покинули, і вона опинилася в зоні ООН. Тут досі стоять покинуті літаки, а термінал повільно руйнується вже десятиліттями.



Нікосія, Кіпр / фото CNN

Кай Так, Гонконг

Один із найнебезпечніших аеропортів світу, де літаки заходили на посадку буквально над дахами будинків. Закритий у 1998 році, нині територія перетворена на сучасний міський район.



Кай Так, Гонконг, 1998 рік / фото Вікіпедії

Мірабель, Канада

Мав стати найбільшим аеропортом світу, але проєкт провалився. Попри масштабне будівництво, пасажиропотік виявився мінімальним. Зараз частина території використовується для вантажних і технічних потреб.

Мірабель, Канада / фото Вікіпедії

Темпельгоф, Німеччина

Аеропорт із суперечливою історією: використовувався ще в часи нацистської Німеччини, а після Другої світової став ключовим під час Берлінської блокади. Сьогодні це величезний громадський парк і простір для біженців.

Темпельгоф, Німеччина / фото Вікіпедії

Еллінікон, Греція

Колишній головний аеропорт Афін, закритий у 2001 році. Частину території зараз перебудовують у сучасне "розумне місто" з парками, житлом і бізнес-центрами.

Еллінікон, Греція / фото Вікіпедії

Сьюдад-Реаль, Іспанія

Відкрився у 2008 році як перший приватний міжнародний аеропорт Іспанії, розрахований на роль великого транспортного вузла, розповідає AeroTime. Проєкт вартістю близько 1,1 млрд євро підтримувався місцевим бізнесом, але зіткнувся із затримками через дозвільні та екологічні проблеми, зокрема через розташування частини злітної смуги в охоронюваній зоні птахів.



Сьюдад-Реаль, Іспанія / фото BBC

Коли аеропорт нарешті запрацював, він уже програвав конкурентам, насамперед мадридському Барахасу, і не зміг залучити достатньо авіакомпаній та пасажирів. У підсумку він обслужив лише близько 190 тисяч людей і швидко став одним із найвідоміших прикладів невдалих інфраструктурних проєктів.

