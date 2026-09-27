Користувачка тіктоку Емма Лучицька розповіла, чому саме осінь, а не літо чи весна, є найкращим часом для походу у гори.

Чому варто піти у похід Карпатами восени?

1. Немає літньої спеки

Одна з головних переваг осіннього походу – комфортніша температура. Влітку на відкритих ділянках сонце може сильно припікати, а без сонцезахисного крему можна навіть згоріти.

Як на мене, йти в гори у +10…+15 градусів набагато легше і приємніше,

– розповідає українка.

Прохолодне повітря особливо відчувається під час підйомів, коли організм і без того активно працює. Головне – правильно підібрати одяг і враховувати прогноз, адже в горах температура може суттєво відрізнятися.

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2. У горах значно менше людей

Після завершення сезону відпусток і зменшення температури повітря туристичний потік в Карпати помітно зменшується. Для тих, хто хоче побути на природі без натовпів, це великий плюс. На популярних маршрутах стає спокійніше, а на оглядових майданчиках не доводиться чекати своєї черги заради фото.

Є й практична перевага: восени простіше придбати квитки на потяг до карпатських міст і селищ. Особливо це актуально для спонтанної поїздки на вихідні. Влітку організувати спонтанну поїздку дуже складно, адже квитки на потяги у Карпати розбирають з шаленою швидкістю.

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3. Осінні пейзажі

Мабуть, головна причина їхати в гори восени – самі гори. Якщо влітку Карпати переважно зелені, то восени пейзаж змінюється на очах. Ліси поступово стають жовтими, помаранчевими та червоними. На одному маршруті можна побачити різні етапи осені: частина дерев ще залишається зеленою, інші вже набувають золотистого кольору, а десь листя починає опадати.

4. Можна побачити зустріч осені та зими

Для ще більш незвичайного походу можна обрати листопад. Саме тоді в Карпатах іноді виникає контрастний пейзаж: у долинах ще триває осінь, а у високогір'ї падає сніг. Під час такої подорожі можна побачити одразу два сезони. Внизу – жовті та помаранчеві ліси, вище – засніжені схили й вершини.

Утім, такий похід уже потребує значно серйознішої підготовки. У листопаді погода в Карпатах нестабільна, на висоті можуть бути сильний вітер, низькі температури, ожеледиця та сніг. Тому маршрут варто обирати відповідно до досвіду, а перед виходом обов'язково перевіряти прогноз.

5. Високі шанси побачити "карпатське море"

Ще одна причина вирушити в гори восени – температурна інверсія, завдяки якій долини можуть опинитися під шаром хмар або туману. З висоти це виглядає так, ніби під ногами розкинулося біле море, а над ним здіймаються гори.Таке явище називають "карпатським морем".

Одним із місць, де туристи можуть застати таку картину, є гора Піп Іван Чорногірський. Але передбачити появу "моря" неможливо – це залежить від конкретних погодних умов.



"Карпатське море" / Фото @vetal97pro

Поки погода вкрай не зіпсувалася, варто спланувати похід осінніми Карпатами, щоб побачити гори абсолютно по-новому.