Незвідана Македонія: 4 причини обрати напрямок, який скоро стане трендом

Локдаун – не час для подорожей, але точно час, аби їх планувати. Тож ловіть ще один крутий маршрут, куди можна полетіти у відпустку.

Макс Узол – тревел-блогер та ведучий реаліті "У кого більше?" на Новому каналі розповів, чому туди варто полетіти.

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Мандрівник розповів, що вони з дружиною – Олею Манько, декілька місяців збиралися за кордон, але постійно змінювали країни через COVID-19. Однак, нарешті знайшли ідеальний варіант – Балкани. Полетіли у Північну Македонію. Макс зазначив, що зараз це дуже незвичний туристичний напрямок, але щось йому підказує, що він зовсім скоро стане трендом.

Чому варто обрати для відпустки Македонію?

Жодних обмежень

Туди можна потрапити без обмежень – жодних тобі ПЛР-тестів і самоізоляції. Щоправда, у громадських місцях треба ходити в масках, – розповів блогер.

Природа

Макс зізнався, що країна дуже красива. Тут неймовірно мальовничі краєвиди, які ще зовсім незаїжджені туристами. Особливо зараз.



Мальовнича природа Македонії / Фото: Новий канал

Головна ж цінність Македонії – природа! Гори з чистим повітрям, каньйони, озера, печери. А ще – будиночки з червоними черепичними дахами, середньовічні фортеці, кам'яні монастирі, – каже мандрівник.

Також він додав, що у Македонії дуже прості й відкриті люди, ще не розбещені туристами.

Зручний переліт

За словами Макса, зараз туди з'явилися прямі перельоти від українського авіаперевізника WindroseAirlines. Вони активно літають на Балкани.



Макс Узол і Оля Манько дорогою до Македонії / Фото: Новий канал

Бюджетна подорож

Македонія – зовсім недорога країна. Ціни – як в Україні. Якщо постаратися, то можна знайти житло від 10 євро, а авто – від 15 євро на добу. Це залежить від смаків і побажань щодо комфорту, – поділився тревел-блогер.

Відзначимо, раніше Макс Узол з дружиною розповіли невідомі факти про Чернівецький університет. Зокрема, про катакомби й гігантський комп'ютер у храмі.