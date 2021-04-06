Незвідана Македонія: 4 причини обрати напрямок, який скоро стане трендом

Джерело:Новий канал
Локдаун – не час для подорожей, але точно час, аби їх планувати. Тож ловіть ще один крутий маршрут, куди можна полетіти у відпустку.
Макс Узол – тревел-блогер та ведучий реаліті "У кого більше?" на Новому каналі розповів, чому туди варто полетіти.
Читайте також Кумедні й дивні закони у різних країнах світу: за що турист може отримати штраф
Мандрівник розповів, що вони з дружиною – Олею Манько, декілька місяців збиралися за кордон, але постійно змінювали країни через COVID-19. Однак, нарешті знайшли ідеальний варіант – Балкани. Полетіли у Північну Македонію. Макс зазначив, що зараз це дуже незвичний туристичний напрямок, але щось йому підказує, що він зовсім скоро стане трендом.
Туди можна потрапити без обмежень – жодних тобі ПЛР-тестів і самоізоляції. Щоправда, у громадських місцях треба ходити в масках, – розповів блогер.
Макс зізнався, що країна дуже красива. Тут неймовірно мальовничі краєвиди, які ще зовсім незаїжджені туристами. Особливо зараз.
Мальовнича природа Македонії / Фото: Новий канал
Головна ж цінність Македонії – природа! Гори з чистим повітрям, каньйони, озера, печери. А ще – будиночки з червоними черепичними дахами, середньовічні фортеці, кам'яні монастирі, – каже мандрівник.
Також він додав, що у Македонії дуже прості й відкриті люди, ще не розбещені туристами.
За словами Макса, зараз туди з'явилися прямі перельоти від українського авіаперевізника WindroseAirlines. Вони активно літають на Балкани.
Макс Узол і Оля Манько дорогою до Македонії / Фото: Новий канал
Македонія – зовсім недорога країна. Ціни – як в Україні. Якщо постаратися, то можна знайти житло від 10 євро, а авто – від 15 євро на добу. Це залежить від смаків і побажань щодо комфорту, – поділився тревел-блогер.
Відзначимо, раніше Макс Узол з дружиною розповіли невідомі факти про Чернівецький університет. Зокрема, про катакомби й гігантський комп'ютер у храмі.