Подорож батьківщиною Одіссея: що побачити на острові грецького героя

Ітака – це грецький острів, на який після багаторічних мандрів прагнув повернутися легендарний Одіссей. І хоч у вже культовій екранізації "Одіссеї" Крістофера Нолана зйомки не проходили безпосередньо на Ітаці, та саме цей острів вважається батьківщиною царя з поеми Гомера. Сьогодні Ітака зберігає цей міфологічний зв'язок, але приваблює туристів не лише історіями про Одіссея.

Попри свою популярність, острів Ітака ще не зіштовхнувся з натовпами туристів. Тут досі панує спокійна атмосфера, є багато дивовижних локацій з незайманою природою та красиве узбережжя Іонічного моря. Детальніше про цей острів розповідає Travel Off Path.

Що відомо про острів Ітака?

Острів Ітака – це справжній рай з прихованими бухтами, стародавніми пам'ятками та бірюзовим морем. Острів розташований на заході Греції недалеко від Кефалонії. Його площа – близько 96 квадратних кілометрів. На Ітаці нема аеропорту, тож дістатися острова можна лише поромом з материка або Кефалонії.

Ітака геть не схожа на розпіарений Санторіні чи галасливий Міконос. Тут нема великих готельних комплексів, галасливої вночі набережної і натовпів туристів. Цей острів – про грецьку атмосферу, спокій і дивовижні краєвиди.

Які ціни на Ітаці?

Кава коштує 2,5 – 4,5 долара;

гірос або інша швидка закуска – 5 – 9 доларів;

основна страва в таверні – 14 – 25 доларів;

вечеря з трьох страв – 25 – 45 доларів з особи;

вечеря з морепродуктами – 30 – 55 доларів з особи;

пиво – 5 – 7 доларів;

двомісний номер – 75 – 140 доларів з вересня;

оренда автомобіля – 50 – 90 доларів на день;

човен туди й назад з Ваті до Гідакі – приблизно 18 – 25 доларів;

оренда човна без водія – приблизно 105 – 175 доларів на день без урахування палива.

Куди піди і що подивитися на Ітаці?

Столиця острова – місто Ваті. Тут є пастельні будинки у венеційському стилі, амфітеатр у красивій гавані, атмосферні площі та сімейні таверни. Місто розташоване всього за 10 хвилин їзди від порту. Прибувши сюди, туристи одразу розуміють, чому Одіссей так прагнув повернутися додому.

Місто Ваті на Ітаці / Фото Travel Off Path

Рибальське селище Кіоні у мальовничій бухті – це справжній райський куточок. Влітку бухта заповнена човнами, які повільно рухаються на хвилях. Поруч є пляж з великим кипарисами, де обов'язково треба покупатися. Не менш мальовниче селище Фрікес, де є багато сімейних ресторанів зі смачною грецькою кухнею.

Щоб відчути себе Одіссеєм, який долає довгий шлях, туристам варто спланувати поїздку на віддалений пляж Гідакі. Дістатися його можна човном з Ваті, тож це буде справжня пригода. Тут на туристів чекає бірюзова вода і білосніжна галька.

Пляж Гідакі на острові Ітака / Фото Κώστας Βαλιάνος (KosVal)

І хоч Одіссей не є історичним персонажем, та на півночі Ітаки розташовані руїни, які називають "замком Одіссея".

Подорож Ітакою – це можливість пройтися місцями, які пов'язують із легендарним царем, побачити красиву природу та відкрити для себе одну з найспокійніших перлин Іонічного моря.