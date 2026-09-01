Подорож батьківщиною Одіссея: що побачити на острові грецького героя
Ітака – це грецький острів, на який після багаторічних мандрів прагнув повернутися легендарний Одіссей. І хоч у вже культовій екранізації "Одіссеї" Крістофера Нолана зйомки не проходили безпосередньо на Ітаці, та саме цей острів вважається батьківщиною царя з поеми Гомера. Сьогодні Ітака зберігає цей міфологічний зв'язок, але приваблює туристів не лише історіями про Одіссея.
Попри свою популярність, острів Ітака ще не зіштовхнувся з натовпами туристів. Тут досі панує спокійна атмосфера, є багато дивовижних локацій з незайманою природою та красиве узбережжя Іонічного моря. Детальніше про цей острів розповідає Travel Off Path.
Що відомо про острів Ітака?
Острів Ітака – це справжній рай з прихованими бухтами, стародавніми пам'ятками та бірюзовим морем. Острів розташований на заході Греції недалеко від Кефалонії. Його площа – близько 96 квадратних кілометрів. На Ітаці нема аеропорту, тож дістатися острова можна лише поромом з материка або Кефалонії.
Ітака геть не схожа на розпіарений Санторіні чи галасливий Міконос. Тут нема великих готельних комплексів, галасливої вночі набережної і натовпів туристів. Цей острів – про грецьку атмосферу, спокій і дивовижні краєвиди.
Які ціни на Ітаці?
- Кава коштує 2,5 – 4,5 долара;
- гірос або інша швидка закуска – 5 – 9 доларів;
- основна страва в таверні – 14 – 25 доларів;
- вечеря з трьох страв – 25 – 45 доларів з особи;
- вечеря з морепродуктами – 30 – 55 доларів з особи;
- пиво – 5 – 7 доларів;
- двомісний номер – 75 – 140 доларів з вересня;
- оренда автомобіля – 50 – 90 доларів на день;
- човен туди й назад з Ваті до Гідакі – приблизно 18 – 25 доларів;
- оренда човна без водія – приблизно 105 – 175 доларів на день без урахування палива.
Куди піди і що подивитися на Ітаці?
Столиця острова – місто Ваті. Тут є пастельні будинки у венеційському стилі, амфітеатр у красивій гавані, атмосферні площі та сімейні таверни. Місто розташоване всього за 10 хвилин їзди від порту. Прибувши сюди, туристи одразу розуміють, чому Одіссей так прагнув повернутися додому.
Рибальське селище Кіоні у мальовничій бухті – це справжній райський куточок. Влітку бухта заповнена човнами, які повільно рухаються на хвилях. Поруч є пляж з великим кипарисами, де обов'язково треба покупатися. Не менш мальовниче селище Фрікес, де є багато сімейних ресторанів зі смачною грецькою кухнею.
Щоб відчути себе Одіссеєм, який долає довгий шлях, туристам варто спланувати поїздку на віддалений пляж Гідакі. Дістатися його можна човном з Ваті, тож це буде справжня пригода. Тут на туристів чекає бірюзова вода і білосніжна галька.
І хоч Одіссей не є історичним персонажем, та на півночі Ітаки розташовані руїни, які називають "замком Одіссея".
Подорож Ітакою – це можливість пройтися місцями, які пов'язують із легендарним царем, побачити красиву природу та відкрити для себе одну з найспокійніших перлин Іонічного моря.