Інфекції, тварини-людожери й Самум: небезпеки, які можуть чекати на туристів в Африці

25 травня відзначається День Африки. На цьому континенті легко можна побачити все те, про що раніше мріяв. Однак водночас тут на туристів чекають незліченні небезпеки.

Перед поїздкою варто з'ясувати деталі, які ймовірно загрожуватимуть життю. Звісно, підготувавшись, їх можна уникнути.

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Нестерпна спека

Саме те, що характерне для деяких країн Африки. Тому завжди майте головний убір та запаси води.

Якщо ж хочете вирушити в комфортну подорож, то робіть це в липні – серпні, й обирайте Південну Африку і Ефіопське нагір'я.

Хвороби та інфекції

Африка – надзвичайно теплий континент, тому тут дуже багато паразитів та інфекцій. Ви можете заразитися однією із хвороб: холера, чума, малярія, жовта лихоманка, некаторозі і анкілостомоз.

Як уникнути зараження?

Холера – купайтеся у спеціально відведених місцях, пийте кип'ячену чи бутельовану воду, фрукти і овочі після миття обливайте окропом, й очевидно, ретельно дотримуйтеся правил гігієни.

– купайтеся у спеціально відведених місцях, пийте кип'ячену чи бутельовану воду, фрукти і овочі після миття обливайте окропом, й очевидно, ретельно дотримуйтеся правил гігієни. Чума – перед мандрівкою зробіть щеплення, уникайте контактів з хворими, зупиняйтеся в пристойних готелях та не контактуйте з гризунами і верблюдами.

Малярія – завішуйте вікна та двері сітками, використовуйте фумігатори, щоб малярійні комарі не потрапили в приміщення й не вкусили вас.



Небезпека малярійних комарів в Африці / Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Жовта лихоманка (розносником інфекції є комаха, схоже на комара) – це одна з найнебезпечніших африканських інфекцій, тому обов'язково зробіть щеплення.

Некаторозі і анкілостомоз – носіть взуття з хорошою підошвою і не лежіть на землі без підстилок та одягу. Адже причиною захворювання є дрібні черв'яки, які проникають в організм, прогризаючи шкіру.

Крім того, в Африці існує ще окрема група захворювань від комах: вухереріоз, лоаоз, лейшманіоз, африканський трипаносомоз, й черв'яків: шистосомоз, стронгілоїдоз, парагонімоз, клонорхоз, дракункульоз.

Небезпечні тварини

Звісно, у цивілізованій мандрівці шанс натрапити на таку небезпеку – мізерний, але, якщо збираєтеся в похід без гіда або на африканське сафарі, то необхідно знати, що можна зустріти таких диких і небезпечних тварин: африканська гадюка, нільський крокодил, капські буйволи, бегемот й гієни. Щороку вони спричиняють чималу кількість жертв.

Піщана буря Самум

Недарма вони мають цю назву – "самум" означає отруйний. І такі бурі дійсно призводили до загибелі цілих караванів. Вони спостерігаються в пустелях Північної Африки й Аравійського півострова. Найчастіше трапляються навесні й влітку.



Піщана буря Самум / Фото: vespig.wordpress.com

Приблизно за годину до бурі, яскраве сонце тьмяніє, заволікається каламутною плівкою, а на горизонті з'являється маленька темна хмара. Вона швидко збільшується, і одразу за декілька хвилин день темніє, й дрібний піщаний пил потрапляє всюди.

Терористичні напади

В деяких державах Африки є небезпека терористичних нападів, особливо в столиці Бамако, а також у багатьох районах північної й центральної частини Малі. Готелі та ресторани часто піддаються нападам, а мандрівники стикаються з тероризмом і викраденнями. Але в Малі загрожують не тільки терористи, з особливою обережністю тут треба ставитися до води, бо можна легко заразитися дранкулезом.

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Канібалізм

В західній частині Африки розташована Нігерія, де проживає плем'я мамбіла. Донедавна всі вони поголовно були канібалами й могли б залишатися такими, якби тільки не страх перед владою.

Згідно з повір'ям тіло ворога має поїдатися на місці бою. Для цього м'ясо відрізалось великим ножем. Вважається, що сила ворога перейде до переможців разом з його плоттю.

Чи відбувається це досі – неможливо стверджувати, але знати треба.