На які пляжі поїхати в Чорногорії: найкращі місця, які варто відвідати

Сезон відпусток у розпалі, тож багато хто обирає популярну Чорногорію, яка кожного року приваблює все більше туристів. Ця невелика країна на узбережжі Адріатичного моря славиться мальовничими пляжами, кришталево чистою водою й затишними бухтами.

Якщо ви плануєте відпустку і не знаєте, яке узбережжя обрати, радимо заздалегідь ознайомитися з найкращими пляжами Чорногорії, пише In Journal. Їх варто включити до свого маршруту, щоб отримати максимум вражень від подорожі.

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Які локації Чорногорії закохують з першого погляду?

Монте Палм Біч

Це місце описують таким, в якому захочеться провести увесь день. Пляж розташований на території 5-зіркового готелю, проте сюди можуть навідуватися гості, які тут проживають на Луштиці.

Пляжний клуб охоплює басейн, приватний пляж та бездоганний вид на Которську затоку. Туристи розпочинають день з чашки кави вранці, роблячи перерву на обід в ресторані, а ввечері п’ють коктейль перед заходом сонця. Це місце однозначно варто зберегти у своєму віш-лісті.

Пляжний клуб "Адріатика"

Просторий пляж є одним із улюблених місць туристів у частині Боко-Которської затоки. Вдень тут спокійна та затишна атмосфера, а ввечері – ідеальне місце для відпочинку з коктейлями та музикою на заході сонця. Сюди багато хто повертається за неймовірним релаксом та гарною енергією, якою сповнене це місце.

Байова Кула

Це один з найвідоміших пляжів Которської затоки, яке завжди можна побачити в списку рекомендацій від місцевих жителів. Розташований пляж між Котором і Перастом. Тут кришталево чисте море, а вид на затоку – неначе з листівки. Туристи в захваті від цього місця, тому воно точно вартує того, щоб побачити його хоча б раз у житті.

Пляж Галлія

Цей пляж розташований поблизу Будви. Він оточений скелями й бірюзовим морем. Локація відома літніми вечірками й виступами, тому тут однаково цікаво вдень та ввечері. До Галлії веде теж складна дорога, проте це вартує того, аби провести час у прихованій бухті, без натовпів людей.

Пляж Пуда Віда

Між Будвою та Петровацем розташований Пура Віда. Це місце оповите розслабленою атмосферою й одним з найкрасивіших видів на відкрите море. Сюди кожного літа повертаються туристи заради кришталево чистої води, вишуканих шезлонгів й навісів у стилі бохо.

Що цікаво, локація підійде для тих, хто не любить міської метушні, оскільки дорога сюди крутіша й вузька. А відтінки моря тут настільки різні, що кожен поворот дороги вартує того, аби сюди потрапити.