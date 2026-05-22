Цей таємничий тунель контрабандистів веде мандрівників до одного з наймальовничіших пляжів

Цей мальовничий пляж приваблює шукачів пригод своїм незвичним і дещо таємничим розташуванням. Щоб потрапити на це затишне узбережжя, мандрівникам доводиться долати історичний підземний перехід, який колись належав контрабандистам.

Більшість туристів навіть не здогадуються про існування цього куточка, прихованого за масивними скелями. Як повідомляє The Mirror, шлях до узбережжя веде через історичний тунель, який стає додатковою атракцією для тих, хто прагне відпочити біля води. І далі ми більше розповімо про пляж Ness Cove, який варто відкрити для себе у 2026 році.

Читайте також Край світу зовсім поруч: який дикий пляж у Португалії вражає туристів своїми краєвидами

Чому шлях до пляжу Ness Cove вважають атмосферним?

Для того, щоб дістатися до пляжу Несс Коув (Ness Cove Beach) у Шелдоні, відвідувачам спочатку потрібно пройти крізь історичний Тунель контрабандистів (Smugglers Tunnel). Це вузький підземний перехід із похилими стежками та сходами, що ведуть прямо до моря. Такий незвичний і навіть трохи лякаючий вхід викликав неабиякий інтерес у мережі після того, як у тікток-акаунті @ukhiddengems опублікували відео, що показує вигляд тунелю зсередини. Попри дещо таємничу та лякаючу атмосферу на шляху, чимало відвідувачів запевняють, що пляж, який чекає наприкінці тунелю, є абсолютно приголомшливим.

Як виглядає тунель зсередини: дивіться відео

Чим саме приваблює туристів ця прихована локація?

Ця локація розташована неподалік від таких популярних туристичних місць, як Тінмут та Торкі. Пляж стає дедалі популярнішим серед місцевих жителів та туристів, які шукають спокійнішого відпочинку якомога далі від переповнених морських курортів. Сам пляж переважно гальковий і плавно спускається до води, що робить його чудовим місцем для купання в теплу погоду. Проте деякі відвідувачі зазначають, що справжня привабливість цього місця полягає у відчутті приватності та спокою, яке створюють величні скелі, що височіють навколо бухти.

Тунель веде на красивий пляж, всіяний галькою / Фото з порталу TripAdvisor

Як реагують мандрівники на таємничий тунель?

У той час як безліч користувачів у мережі заявляють про своє палке бажання відвідати це місце, інші жартома закликають тримати локацію в секреті. Дехто на TripAdvisor згадує, як проводив тут щасливі дні дитинства ще 50 років тому, а для когось сам тунель досі асоціюється з дитячими спогадами про те, як брати ховалися в темряві, щоб зненацька вистрибнути й налякати.

Багато хто погоджується, що це місце має особливу магію, яку хочеться зберегти лише для себе. Власне, закликають нікому про нього не розповідати.

Сам пляж на платформі має 240 відгуків і середню оцінку 4,6. Якщо згрубша, то мандрівники подорож до нього називають найбільш незвичайною, але водночас найбільш приємною дорогою до моря у своєму житті. Якщо ж говорити про сам пляж, то він просторий і тут не так багато людей, якщо порівнювати з сусідніми узбережжями.

Де розташований пляж Ness Cove: дивіться на карті

Актуально Іржаві калюжі та бункер часів Другої світової: що це за місце та чому воно приваблює туристів

Які ще секрети приховує узбережжя Великої Британії?

Окрім Несс Коув, у Великій Британії є й інші дивовижні приховані узбережжя, які варто відвідати любителям усамітненого відпочинку. Зокрема, як пише видання Mirror, справжньою перлиною Уельсу є пляж Барафундл Бей, який часто називають "валійськими Карибами". Ця затишна бухта в графстві Пембрукшир славиться своєю кришталево чистою бірюзовою водою та золотистим піском на тлі мальовничих дюн і соснових дерев.

Дістатися до Барафундл Бей також непросто – сюди немає прямої дороги для автомобілів, а від найближчої парковки доведеться йти пішки близько 20 хвилин скелястою стежкою. Через складний рельєф і круті сходи цей пляж точно не назвеш інклюзивним. Проте відсутність будь-якої комерційної інфраструктури, кафе чи магазинів безпосередньо на березі дозволяє зберегти це місце в його первісному, дикому вигляді, що робить його одним із найчистіших та найгарніших пляжів у світі.

Де шукати таємничі печери, дикі пляжі та занедбані підземні лабіринти в Європі?

Для багатьох мандрівників пошук прихованих та маловідомих локацій є справжнім сенсом подорожей. Велика Британія та інші європейські країни приховують безліч дивовижних куточків, які вражають своєю історією, важкодоступністю або ж унікальною атмосферою спокою та усамітнення.

Ось кілька дивовижних місць, які варто внести до свого списку майбутніх пригод: