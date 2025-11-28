Кіт у рюкзаку і мільйони фанів: історія мандрівника, який закохав у себе весь інтернет

Можливо, ви вже бачили цього хлопця та його чарівного кота, які раз по раз з'являються у стрічках соцмереж. А якщо ні, то саме час відкрити для себе їх відео. І зробити це ви можете у нашій статті.

Якщо вам цікава тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку тревел-блогера Peter_mai_.

Хто цей таємничий мандрівник, що досліджує світ разом із котом?

Пітер Мейргофер – це австрійська модель, тревел‑блогер і фітнес-ентузіаст, який здобув популярність завдяки своєму унікальному поєднанню подорожей, фітнесу та моди. Він активно ділиться життям у соціальних мережах, надихаючи підписників на пригоди та любов до подорожей.

Блогер подорожує з котом Едді / інстаграм peter_mai_

Пітер вирізняється неймовірною енергетикою, чарівною англійською з австрійським акцентом і впізнаваною посмішкою, що робить його привабливим для аудиторії по всьому світу. І це не перебільшення, варто подивитись буквально декілька відео, і ви запам'ятаєте його щирість та енергійність на довгий час.

Інтерв'ю з Пітером: дивитись відео

Особливою популярністю він став завдяки тревел-контенту разом зі своїм котом Едді. Подорожі з маленьким другом зробили його формат унікальним: він не просто показує цікаві маршрути та мальовничі пейзажі, а й демонструє, як його вихованець стає повноцінним супутником у пригодах. Автор показує природу, міста та пішохідні маршрути, де котик активно бере участь, і дивлячись на це, неможливо не милуватись такими теплими стосунками.

Пітер та його кіт Едді / інстаграм Peter_mai_

Цікаво, що популярність Пітера вийшла далеко за межі соцмереж. Його запросили на телевізійні інтерв’ю, де він розповідав про свій досвід мандрівок з котом і наголошував, що саме Едді навчив його сповільнювати ритм життя, цінувати дрібні моменти та брати від кожної пригоди максимум.

