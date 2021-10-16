Після угоди про "відкрите небо": Wizz Air завезе до України 7 літаків

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про збільшення своїх баз в Україні. Флот лоукостера збільшиться на 7 літаків в найближчі 3 – 6 місяців.

Прийняти таке рішення, Wizz Air дозволило підписання Євросоюзом та Україною угоди про відкрите небо. Вона лібералізує ринок польотів.

До теми Понад 25 нових напрямків: Wizz Air запускає польоти з України до різних міст світу

Wizz Air завезе до України сім літаків

База авіакомпанії в аеропорту "Київ" (Жуляни) збільшиться на 5 авіалайнерів, а у Львові на два.

За словами президента Wizz Air Роберта Кері, завдяки цьому лоукостер матиме можливість збільшити на 120% число доступних місць на рейсах з України у 2022 році.

Він також додав, що маршрутна мережа з України поповниться 12 новими напрямками з Києва, дев'ятьма зі Львова, трьома з Одеси та двома з Харкова.

Зараз Wizz Air не визначилася, чи будуть це нові літаки, чи повітряні судна переведуть з баз в інших країнах.

Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС

База Wizz Air в Києві зараз складається з трьох літаків Airbus A320, у Львові з одного літака A320. Лоукостер ввезе до Києва один A320 і чотири більш містких Airbus A321, а до Львова два A321.

12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Зокрема, таке рішення Wizz Air стало можливим саме завдяки угоді про "відкрите небо".

Згідно з угодою, наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС, а європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.