Після угоди про "відкрите небо": Wizz Air завезе до України 7 літаків
Джерело:avianews.com
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про збільшення своїх баз в Україні. Флот лоукостера збільшиться на 7 літаків в найближчі 3 – 6 місяців.
Прийняти таке рішення, Wizz Air дозволило підписання Євросоюзом та Україною угоди про відкрите небо. Вона лібералізує ринок польотів.
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Wizz Air завезе до України сім літаків
База авіакомпанії в аеропорту "Київ" (Жуляни) збільшиться на 5 авіалайнерів, а у Львові на два.
За словами президента Wizz Air Роберта Кері, завдяки цьому лоукостер матиме можливість збільшити на 120% число доступних місць на рейсах з України у 2022 році.
Він також додав, що маршрутна мережа з України поповниться 12 новими напрямками з Києва, дев'ятьма зі Львова, трьома з Одеси та двома з Харкова.
Зараз Wizz Air не визначилася, чи будуть це нові літаки, чи повітряні судна переведуть з баз в інших країнах.Зверніть увагу! База Wizz Air в Києві зараз складається з трьох літаків Airbus A320, у Львові з одного літака A320. Лоукостер ввезе до Києва один A320 і чотири більш містких Airbus A321, а до Львова два A321.
Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС
12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Зокрема, таке рішення Wizz Air стало можливим саме завдяки угоді про "відкрите небо".
Згідно з угодою, наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС, а європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.