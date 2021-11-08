Після 20 місяців заборони: США відкривають кордони для туристів з понад 30 країн

Сполучені Штати з 8 листопада відкривають кордони для мандрівників з понад 30 країн, зокрема Великої Британії та держав Євросоюзу. Однак потрапити у країну зможуть лише вакциновані туристи.

Заборону на в'їзд в країну ввели ще на початку 2020 року. Вона тривала аж 20 місяців.

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США відкривають кордонів для мандрівників

З 8 листопада у США пускатимуть туристів з більш ніж 30 країн.

Відповідно до нових правил, іноземні мандрівники повинні будуть показати документ про повну вакцинацію препаратами, визнаними ВООЗ. Мандрівникам не доведеться проходити карантин.

Заборону на поїздки знімають для жителів Великої Британії, країн Шенгену – групи з 26 європейських країн, Бразилії, Китаю, Індії, Ірландії, Південної Африки, Ірану. Сухопутні кордони США з сусідами Канадою і Мексикою також будуть відкриті.

Мігранти на кордоні, туристів попереджають про черги

Видання повідомляє, що тисячі мігрантів вже прибули в райони вздовж мексикансько-американського кордону Мексики, сподіваючись скористатися пом'якшеними правилами.

Компанії-конкуренти виконають синхронізований виліт з аеропорту британського Хітроу на знак припинення заборони на подорожі у США.

Водночас авіакомпанія United Airlines заявила, що очікує збільшення кількості пасажирів, які прибувають у країну, на 50%. Крім того, виконавчий директор Delta Ед Бастіан попередив мандрівників про ймовірні черги.