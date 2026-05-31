У цей музей можна потрапити лише через занурення у воду: що цікавого ховається на дні океану

Коли ми уявляємо музей, у голові одразу виникає будівля з залами, картинами та старовинними артефактами. Але існує місце, яке повністю ламає ці уявлення. Мова йде про підводний музей, куди неможливо зайти через двері, адже потрапити туди можна лише занурившись під воду.

На узбережжі Мексики, біля острова Ісла-Мухерес, розташований один із найнеординарніших музеїв світу MUSA Underwater Museum. Це не звичайна виставка в будівлі, а цілий підводний світ, де сотні скульптур розміщені просто на морському дні.

Як виглядає підводний музей MUSA?

Музей створили у 2009 році, і відтоді він став популярним місцем для дайверів з усього світу, розповідає Musamexico.org. Відвідування MUSA починається з ранкового збору в дайвінг-центрі Carey Diving. Після підготовки обладнання та короткого інструктажу туристи вирушають на невеликому човні до місця занурення. Уже через кілька хвилин після входу у воду відкривається незвичайний світ – підводна експозиція.

Занурений автомобіль Volkswagen Beetle / фото Get Your Guide

Серед перших об'єктів, які бачать дайвери, – це спеціально занурений автомобіль Volkswagen Beetle. Він створений із матеріалів, що не руйнуються у воді, і поступово обростає морськими організмами. Всередині та навколо нього ховаються риби, які використовують отвори як укриття.

Далі відкривається головна частина музею – це велика колекція людських фігур і композицій. Скульптури виглядають незвично: деякі ніби застигли у русі, інші мають серйозні або навіть тривожні вирази облич. Через це підводний простір створює трохи містичну атмосферу. З часом морські корали та водорості почали природно вкривати фігури, перетворюючи їх на частину океанічної екосистеми. Музей постійно змінюється, адже природа поступово доповнює мистецтво.

Колекція людських фігур та композицій / фото TripAdvisor

Глибина занурення тут невелика, приблизно 9 – 10 метрів, тому місце підходить навіть для менш досвідчених дайверів. Видимість у воді зазвичай хороша, а температура комфортна протягом року. Музей простягається між островом Ісла-Мухерес та Канкуном, тому за одне занурення побачити всі експонати неможливо.

Скільки коштує занурення у підводний музей MUSA?

Екскурсії до підводного музею MUSA біля Канкуна та острова Ісла-Мухерес пропонують різні формати: від снорклінгу до повноцінного дайвінгу з інструктором. Як зазначає Get Your Guide, вартість залежить від тривалості туру, рівня підготовки та кількості локацій. Середня ціна снорклінг-екскурсії становить приблизно 2 000 – 3 200 гривень. Такі тури зазвичай тривають 3 – 4 години та включають відвідування частини підводних скульптур і рифів.

Дайвінг-тури для початківців коштують у середньому 4 500 – 7 500 гривень і тривають до 5 годин. Вони дозволяють побачити більшу частину музею та зануритися глибше до підводних інсталяцій. Є також комбіновані варіанти з кількома локаціями рифів і музею, які можуть коштувати від 3 000 до 5 500 гривень залежно від програми.