Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Що відомо про найменший вулкан у світі?

Мовиться про курган, який отримав назву "Око Орла". Він виділяв невідомі гази та рідину, через що селяни вважали його справжнім вулканом. Лідер громади Артуро Мамані навіть провів біля нього ритуал – залишив жертву з листя коки на знак поваги до духів природи.

У мережі показали найменший вулкан у світі: дивіться відео

@thedailystar Experts say The Eagles’s Eye is not a volcanic vent but rather a small cone known as a mud volcano ♬ original sound - Star ️

Що кажуть науковці?

Однак після того, як новина набула розголосу, на місце прибули геофізики та експерти, які дали наукове пояснення феномену. За словами Ернандо Тавери, голови Геофізичного інституту Перу (IGP), так званий вулкан насправді є грязьовим конусом, утвореним без участі магми чи вулканічної активності.

Око Орла – це не вулканічне жерло, а природна структура, через яку бруд, вода і гази виходять на поверхню,

– пояснив Тавера.

Він додав, що такі утворення виникають, коли гази типу метану або вуглецю прориваються на поверхню, змішуючи ґрунт із водою і створюючи характерну конусоподібну форму.

Чи становить він загрозу?

Попри невеликий розмір і відсутність вибухової активності, грязьовий вулкан може становити екологічну загрозу – зокрема, забруднити воду або пошкодити посіви.

Натомість 2 червня на Сицилії почав вивергатися вулкан Етна, утворивши стовп попелу заввишки два кілометри, який почав осідати на будівлях і дорогах.