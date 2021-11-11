Перший у світі: в Саудівській Аравії з'явиться "Музей у небі"

У Саудівській Аравії відкриють перший у світі "летючий музей". В ньому буде експозиція з археологічних знахідок, що розмістяться на борту літака.

Музей унікальний тим, що під час екскурсій перебуватиме у повітрі. Потрапити до нього зможуть пасажири рейсу Saudia з Ер-Ріяду до Ал-Ули, стародавнього поселення біля Медини.

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"Музей у небі" в Саудівській Аравії: що відомо

Музей є спільним проєктом Королівської комісії у справах Ал-Ули та національного флагмана Саудівської Аравії.

Під час польоту пасажири зможуть подивитись виставку з копій артефактів, які були зібрані в під час археологічних розкопок в регіоні.

Крім того, відвідувачам планують показати документальний фільм Discovery Channel під назвою "Архітектори Стародавньої Аравії".

В Ал-Улі ведуться значні роботи місцевими та міжнародними археологами, але ми тільки починаємо розуміти складну природу її минулого. Ал-Ула є прихованою перлиною на Аравійському півострові, і ми повільно відкриваємо таємниці регіону,

– заявила Ребека Фут, директор з археології та дослідження культурної спадщини Ал-Ули.

Вона додала, що з нетерпінням чекає можливості поділитися додатковою інформацією про роботу з пасажирами подорожі "Музей у небі".

Своєю чергою Філіп Джонс, головний маркетинговий директор комісії, пояснив, що музей прямо в літаку дозволяє привернути увагу до археологічної роботи у цьому регіоні та залучити сюди туристів із різних країн.

За словами Джонса, наразі це "найбільша археологічна програма" у світі. Сезонні заходи в літаку проводитимуть для місцевих та іноземних відвідувачів увесь рік.