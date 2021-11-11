Музей уникален тем, что во время экскурсий будет находиться в воздухе. Попасть в него смогут пассажиры рейса Saudia из Эр-Рияда в Ал-Улу, древнее поселение возле Медины.

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"Музей в небе" в Саудовской Аравии: что известно

Музей является общим проектом Королевской комиссии по делам Ал-Улы и национального флагмана Саудовской Аравии.

Во время полета пассажиры смогут посмотреть выставку из копий артефактов, собранных во время археологических раскопок в регионе.

Кроме того, посетителям планируют показать документальный фильм Discovery Channel под названием "Архитекторы Древней Аравии".

В Ал-Уле ведутся значительные работы местными и международными археологами, но мы только начинаем понимать сложную природу ее прошлого. Ал-Ула является скрытой жемчужиной на Аравийском полуострове, и мы медленно открываем тайны региона,

– заявила Ребекка Фут, директор по археологии и исследованию культурного наследия Ал-Улы.

Она добавила, что с нетерпением ждет возможности поделиться дополнительной информацией о работе с пассажирами путешествия "Музей в небе".

В свою очередь Филипп Джонс, главный маркетинговый директор комиссии, пояснил, что музей прямо в самолете позволяет привлечь внимание к археологической работе в этом регионе и привлечь сюда туристов из разных стран.

По словам Джонса, сейчас это "самая большая археологическая программа" в мире. Отмечается, что сезонные мероприятия в самолете будут проводить для местных и иностранных посетителей круглый год.

Обратите внимание! Саудовская Аравия начинает строительство футуристического города The Line, в котором не будет ни дорог, ни автомобилей.