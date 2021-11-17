Столиця Баварії стала першим великим містом Німеччини, яке відмовилося від організації різдвяного ярмарку. Все через "драматичне" відродження коронавірусу.

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Мюнхен відмовився від різдвяного ярмарку через COVID-19

Так, мер Мюнхена Дітер Райтер назвав це "гіркою новиною", але зауважив, що проведення заходу було б безвідповідальним.

Драматична ситуація в наших лікарнях та кількість випадків інфікування, що експоненційно зростає, не залишають мені іншого вибору: на жаль, цього року різдвяний ярмарок у Мюнхені не відбудеться,

– повідомив Райтер.

Мюнхенський "Ярмарок дітей Христа" є першим із найбільших і популярних заходів, які цьогоріч припиняють роботу. Відкриття мало відбутися 22 листопада.

Ярмарки у Кельні, Штутгарті, Нюрнберзі й Дрездені наразі ж готуються до відкриття.

Декілька менш популярних різдвяних ярмарків уже скасовані по всій Німеччині, але поки що багато організаторів заявили, що планують продовжити.

Деякі вводитимуть суворіші правила, які забороняють доступ невакцинованим, тоді як інші вимагатимуть сертифікат вакцинації, негативний тест або довідку про одужання.

Зазначається, що до пандемії у Німеччині щороку проходило 2 500 різдвяних ярмарків, куди приходили скуштувати глінтвейн і смажені каштани, а також придбати сувеніри.

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