"Очікувала більшого, а по факту собор і кілька вулиць": українці назвали переоцінені міста світу

Ідеальна картинка з інстаграму часто не витримує зустрічі з реальністю. Навіть популярні міста світу можуть розчарувати. Українці поділилися чесними враженнями про подорожі та назвали напрямки, де очікування та атмосфера не збіглися.

На платформі тредс під публікацією poehalisbestie українці активно обговорювали, які туристичні напрямки не виправдали їхніх очікувань. Користувачі діляться особистим досвідом і пояснюють, чому популярні міста та курорти виявилися переоціненими.

Українці назвали популярні туристичні міста, які не виправдали очікувань

Серед найчастіше згадуваних Мілан. Дехто зазначає, що місто здалося надто "порожнім" у плані вражень: основні локації зосереджені навколо собору, а загального вайбу не відчувається.

Очікувала більшого, а по факту собор і кілька вулиць,

– пишуть у коментарях про Мілан.

Подібні думки звучать і про Венецію – туристи скаржаться на натовпи, неприємні запахи та дискомфорт під час перебування.

Не менш критично відгукуються і про Париж: серед основних мінусів називають бруд, велику кількість безхатніх і переповнений транспорт. Навіть самі французи нерідко обирають жити подалі від столиці – дехто мешкає за десятки кілометрів від Парижа і свідомо уникає туристичних місць, зокрема й Ейфелевої вежі.

У Барселоні туристів розчарували шум, сміття та відсутність очікуваної атмосфери, а у Валенсії високі ціни на житло та загальна невідповідність очікуванням. Користувачі також згадують Дубай як переоцінений напрямок, який не виправдав ажіотажу.

У Афінах і Неаполі туристи звертають увагу на бруд і хаотичну атмосферу. Окремо згадують і популярні курорти: наприклад, Майорка розчарувала високими цінами, заторами та хаотичним рухом, а Сардинія нудним відпочинком попри гарну природу.

Втім, важливо: враження від подорожей дуже індивідуальні, і те, що не сподобалося одним, може стати улюбленим місцем для інших.

