Перемогли пандемію: у Данії скасують усі обмеження через COVID-19

Уряд Данії прийняв рішення скасувати усі обмеження, які вводили через пандемію коронавірусу з 10 вересня. Це пояснюють високим рівнем вакцинації населення, зокрема серед груп ризику.

Знову стануть доступними футбольні матчі та розважальні події просто неба. Для їх відвідувань більше не потрібні свідоцтва про повну вакцинацію.

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Скасування всіх обмежень

Міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хеніке заявив, що високий рівень вакцинації в країні радикально змінив ризики, пов'язані з вірусом.

Епідемія під контролем, у нас рекордно високі показники вакцинації. Як наслідок, 10 вересня ми можемо скасувати деякі спеціальні правила, які ми повинні були запровадити у боротьбі з Covid-19,

– сказав він.

Тому 10 вересня закінчиться термін дії розпорядження щодо карантинних обмежень, згідно з якими Covid-19 класифікували як "хворобу, яка представляє серйозну загрозу для суспільства".

Вже з 1 вересня планують скасувати ряд обмежень. Наприклад, вимогу пред'явити COVID-перепустки для відвідування ресторанів, барів, нічних клубів.

Варто зазначити, що скасування обмежень стосуються жителів цієї країни. Правила в'їзду для туристів лишаються актуальними.