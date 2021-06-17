Pegasus Airlines запускає денні рейси зі столиці Туреччини до Києва: вартість авіаквитків

Турецький лоукостер Pegasus Airlines запустить денні рейси зі столиці Туреччини Анкари до київського аеропорту Бориспіль. Вони здійснюватимуться з 1 липня.
Авіаперевізник виконуватиме польоти тричі на тиждень – щовівторка, четверга і суботи. Рейси внесені у розклад до 28 жовтня 2021 року, коли закінчується літня навігація.
Читайте також 5 природних чудес України, які треба побачити на власні очі хоча б раз у житті
Розклад рейсів
- Анкара 10:10 – Київ 12:15, вівторок, четвер, субота – new
- Анкара 00:05 – Київ 2:15, щодня
- Київ 13:05 – Анкара 15:10, вівторок, четвер, субота – new
- Київ 2:55 – Анкара 5:00, щодня
Зазначається, що зараз Pegasus Airlines літає між Києвом і Анкарою щодня в нічний час. У такий спосіб, після збільшення частоти польотів загальне число рейсів авіакомпанії на маршруті становитиме 10 в тиждень.
Вартість авіаквитків
Мінімальна ціна розпочинається від 46 доларів в одну сторону, від 93 доларів туди – назад.
У найдешевший тариф входить перевезення тільки одного місця ручної поклажі. Його вага може бути будь-якою, але габарити повинні бути в межах 55х40х20 сантиметрів.
Крім Pegasus Airlines польоти за маршрутом Київ – Анкара виконує лоукост-підрозділ, так звана "дочка" Turkish Airlines – Anadolujet.
Умови в'їзду до Туреччини
- за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (на її основі автоматично генеруватиметься HES-код)
- негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину
- також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин
- результати тестування можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.
Відзначимо, раніше український лоукостер SkyUp заявив, що розширює польотну програму і додає маршрути до Даламана з Києва та до Бодрума зі Львова.
Крім того, авіакомпанія Windrose ("Роза вітрів") здійснюватиме чартерні рейси з Києва до Даламана.