Pegasus Airlines влаштувала розпродаж авіаквитків на 2022 рік: напрямки та ціни
Джерело:lowcost.ua
Турецький лоукостер Pegasus Airlines відкрив продаж квитків на 2022 рік. Авіаперевізник пропонує перельоти в різні міста Туреччини.
Вартість акційних квитків стартує від 24 євро в один бік та від 51 євро в обидва. Більше про напрямки й тарифи – читайте далі.
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Забронювати акційні квитки можна в мобільному застосунку і тільки, якщо ви є учасниками BolBol.
Зазначається, що акція не поширюється на усі наявні напрямки Pegasus з України, особливо курортні.УВАГА! Розпродаж триватиме з 14 до 19 вересня й поширюватиметься на рейси з 27 березня до 29 жовтня 2022 року.
Акційні напрямки й вартість
Ціни стартують від 24 євро в один бік та від 51 євро туди-назад.
- Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя – 24 євро в один бік, 51 євро в обидва;
- Львів – Стамбул – Львів – 26 євро в один бік, 53 євро в обидва;
- Харків – Стамбул – Харків – 29 євро в один бік, 56 євро в обидва;
- Київ – Анкара – Київ – 27 євро в один бік, 54 євро в обидва;
- Одеса – Стамбул – Одеса – 31 євро в один бік, 58 євро в обидва;
- Херсон – Стамбул – Херсон – 27 євро в один бік, 54 євро в обидва;
- Київ – Ізмір – Київ – 43 євро в один бік, 68,5 євро в обидва.
У вартість найдешевших квитків входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів з будь-якою вагою.
Умови в'їзду до Туреччини
Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.За даними Worldometer, станом на 15 вересня 2021 року в Туреччині виявлено 6 710 666 випадків зараження коронавірусом, з них 60 393 летальних.
Зауважимо, раніше Туреччина скасувала вимогу обов'язкового ПЛР-тестування для однієї категорії туристів.
Також турецькі готелі почали робити знижки для вакцинованих від COVID-19.